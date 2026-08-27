Las Leonas se miden ante Australia por un lugar en la final: hora y TV
El seleccionado argentino femenino llega invicto y con una campaña sólida a un partido que puede devolverlo a la definición del certamen.
Las Leonas enfrentarán este jueves desde las 15.30 de Argentina a Australia, en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, por una de las semifinales del Mundial de Hockey 2026. El equipo dirigido por Fernando Ferrara buscará avanzar a la definición del torneo, cuatro años después del subcampeonato conseguido en España-Países Bajos 2022.
Argentina llega invicta a esta instancia y terminó en el primer puesto del Grupo F de la segunda fase, con siete puntos. En su recorrido por el Mundial, empató con Estados Unidos y luego venció a Alemania y Escocia en la primera ronda.
Ya en la segunda fase, Las Leonas arrastraron el triunfo 3-2 ante Alemania y después golearon 3-0 a España, resultado que les permitió asegurar su clasificación a las semifinales. En el último partido igualaron 0-0 con Bélgica, una de las anfitrionas.
Australia, el rival de Las Leonas
Australia finalizó segunda en el Grupo E y será el rival de Argentina por un lugar en la final. Las dos selecciones tienen una extensa historia en los Mundiales y ya se enfrentaron en una semifinal. Fue en Perth 2002, cuando Las Leonas se impusieron 1-0 con gol de Soledad García y avanzaron a la final, donde derrotaron a Países Bajos para conquistar el primer título mundial de su historia.
Las australianas, además, vencieron a Argentina en las finales de Dublín 1994, por 2-0, y Utrecht 1998, por 4-2.
Hora y TV de Argentina vs. Australia
El seleccionado argentino tendrá a Agustina Gorzelany como una de sus principales armas en el córner corto y buscará mantener la solidez defensiva que mostró durante el torneo. Las Leonas intentarán alcanzar su tercera final consecutiva en los grandes torneos internacionales, después de disputar la definición del Mundial 2022 y conseguir la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.
Argentina vs. Australia:
- Hora: 15.30 de Argentina.
- Estadio: Belfius Hockey Arena, Wavre, Bélgica.
- TV: ESPN.
- Streaming: Disney+ Premium.