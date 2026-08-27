Las Leonas se miden ante Australia por un lugar en la final: hora y TV

El seleccionado argentino femenino llega invicto y con una campaña sólida a un partido que puede devolverlo a la definición del certamen.

Las Leonas enfrentarán este jueves desde las 15.30 de Argentina a Australia, en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, por una de las semifinales del Mundial de Hockey 2026. El equipo dirigido por Fernando Ferrara buscará avanzar a la definición del torneo, cuatro años después del subcampeonato conseguido en España-Países Bajos 2022.

Argentina llega invicta a esta instancia y terminó en el primer puesto del Grupo F de la segunda fase, con siete puntos. En su recorrido por el Mundial, empató con Estados Unidos y luego venció a Alemania y Escocia en la primera ronda.

Ya en la segunda fase, Las Leonas arrastraron el triunfo 3-2 ante Alemania y después golearon 3-0 a España, resultado que les permitió asegurar su clasificación a las semifinales. En el último partido igualaron 0-0 con Bélgica, una de las anfitrionas.

La alegría de estar en semifinales



@FIH_hockey pic.twitter.com/S2SdWUbgEy — Argentina Hockey (@ArgFieldHockey) August 22, 2026 Australia, el rival de Las Leonas Australia finalizó segunda en el Grupo E y será el rival de Argentina por un lugar en la final. Las dos selecciones tienen una extensa historia en los Mundiales y ya se enfrentaron en una semifinal. Fue en Perth 2002, cuando Las Leonas se impusieron 1-0 con gol de Soledad García y avanzaron a la final, donde derrotaron a Países Bajos para conquistar el primer título mundial de su historia.

Las australianas, además, vencieron a Argentina en las finales de Dublín 1994, por 2-0, y Utrecht 1998, por 4-2.