Mundial de hockey 2026: días, horarios y rivales de Las Leonas y Los Leones en semifinales

Las Leonas y Los Leones cumplieron con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del Mundial de hockey 2026 , que se disputa en Bélgica y Países Bajos. Los dos seleccionados argentinos superaron la segunda fase y ya conocen a sus rivales para las semifinales, que se jugarán en jornadas consecutivas.

El seleccionado femenino terminó primero e invicto en el Grupo F , mientras que el equipo masculino avanzó como escolta del Grupo E. Ahora, ambos deberán afrontar un nuevo desafío en el Belfius Hockey Arena de Wavre, donde buscarán asegurar su lugar en la definición del torneo.

Las Leonas serán las primeras en salir a la cancha y enfrentarán a Australia. Un día después será el turno de Los Leones, que se medirán con Alemania. Ambos partidos comenzarán a las 15.30, hora argentina.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara llegó a las semifinales después de cerrar una segunda fase sin derrotas. Argentina comenzó esta instancia con los tres puntos obtenidos ante Alemania en la primera fase, luego de imponerse por 3-2.

En su primer partido del Grupo F, Las Leonas vencieron 3-0 a España y aseguraron anticipadamente su clasificación. Después igualaron 0-0 ante Bélgica, una de las anfitrionas y tercera del ranking mundial, resultado que les permitió quedarse con el primer puesto.

FINAL DEL PARTIDO



El conjunto nacional igualó con Bélgica y cerró la Fase 2 como líder del grupo F.



El próximo jueves jugarán la SEMIFINAL frente a Australia.



Lunes 24 de agosto.

Belfius Hockey Arena, Wavre, Bélgica.



¡Vamos, Leonas!



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Argentina terminó con siete puntos, producto de dos victorias y un empate, además de una diferencia de gol de +4. Bélgica quedó segunda con cinco unidades, Alemania tercera con tres y España cerró la zona con un punto.

Los Leones avanzaron con un goleador imparable

El seleccionado masculino tuvo que recuperarse después de comenzar la segunda fase sin unidades, debido al traslado de la derrota por 3-1 ante Países Bajos. La respuesta llegó con dos triunfos consecutivos que le permitieron asegurar su clasificación.

Los dirigidos por Lucas Rey vencieron 3-1 a Inglaterra, con tres goles de Tomás Domene, y luego superaron 5-3 a India. Argentina terminó segunda en el Grupo E con seis puntos, nueve goles a favor y siete en contra.

La clasificación quedó confirmada después del empate 2-2 entre Países Bajos e Inglaterra. El conjunto neerlandés terminó primero con siete unidades, Argentina fue segunda con seis, Inglaterra quedó tercera con cuatro e India finalizó sin puntos.

LOS LEONES ENTRE LOS 4 MEJORES EQUIPOS DEL MUNDO pic.twitter.com/x6qLP0fmmH — Argentina Hockey (@ArgFieldHockey) August 24, 2026

Además, Domene llega a las semifinales como máximo goleador del Mundial masculino, con ocho tantos. El delantero argentino marcó tres goles de jugada, tres de córner corto y dos de penal.

Días, horarios y rivales de Argentina

Las Leonas enfrentarán a Australia el jueves 27 de agosto desde las 15.30, hora argentina. El encuentro se disputará en el Belfius Hockey Arena de Wavre. Los Leones, en tanto, jugarán su semifinal el viernes 28 de agosto desde las 15.30, también en el estadio belga. Su rival será Alemania, que terminó primera del Grupo F.