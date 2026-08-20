Cómo sigue el camino de Las Leonas y Los Leones en la segunda fase del Mundial de hockey

Los Leones y Las Leonas siguen en carrera en el Mundial de hockey 2026 y ya tienen por delante una instancia decisiva para intentar alcanzar las semifinales. Los dos seleccionados argentinos superaron la fase de grupos y ahora deberán afrontar dos partidos cada uno en una segunda fase que reúne a los equipos mejor clasificados. El torneo, que se disputa en Países Bajos y Bélgica, se extenderá hasta el 30 de agosto.

En el caso del seleccionado masculino, la clasificación llegó este jueves con una contundente goleada 7-1 ante Nueva Zelanda . Los dirigidos por Lucas Rey habían comenzado con un triunfo 3-0 frente a Japón y luego perdido 3-1 con Países Bajos, por lo que ahora tendrán dos compromisos fundamentales para intentar avanzar.

Las Leonas , por su parte, cerraron la primera fase como líderes del Grupo B luego de vencer 2-0 a Escocia . Antes habían igualado 1-1 con Estados Unidos y derrotado 3-2 a Alemania. Gracias a esa posición, Argentina llega a la segunda instancia con tres puntos acumulados por el triunfo ante las germanas.

GOLEADA Y CLASIFICACIÓN DE LOS LEONES El conjunto nacional superó a Nueva Zelanda por 7 a 1 y aseguró la clasificación a la siguiente fase del certamen. Jueves 20 de agosto. Wagener Hockey Stadium, Amstelveen, Países Bajos. ¡Vamos, Leones! pic.twitter.com/nlYUpaDf3x

Los Leones integrarán uno de los grupos de la segunda fase junto con Inglaterra e India. El conjunto argentino tendrá su primer compromiso este sábado 22 de agosto , cuando se mida con Inglaterra desde las 14 de Argentina.

El partido será especialmente importante para el equipo de Lucas Rey, ya que una derrota podría dejarlo muy comprometido en la lucha por uno de los dos primeros puestos que otorgan el pase a las semifinales.

El segundo encuentro será el lunes 24 de agosto, desde las 9:45, frente a India. Los Leones deberán intentar sumar la mayor cantidad de puntos posible en ambos partidos para quedar entre los dos mejores de su zona.

Argentina vs. Inglaterra: sábado 22 de agosto, 14.

sábado 22 de agosto, 14. Argentina vs. India: lunes 24 de agosto, 9:45.

Los Leones y Las Leonas afrontarán la segunda fase del Mundial de hockey 2026. FIH

La segunda fase también tendrá otro grupo integrado por Alemania, Australia, Bélgica y España. Los dos primeros de cada zona avanzarán a las semifinales.

El camino de Las Leonas

Las Leonas, en tanto, integrarán el Grupo F junto con Alemania y los dos equipos que terminen en los primeros puestos del Grupo C. Bélgica, España e Irlanda son los seleccionados que todavía pelean por esas posiciones. Argentina no volverá a enfrentarse con Alemania en esta instancia, ya que arrastra el resultado obtenido ante las germanas en la fase inicial. Por ese triunfo 3-2, las dirigidas por Fernando Ferrara comenzarán la segunda fase con tres puntos.

El debut de Las Leonas en esta nueva instancia será el sábado 22 de agosto a las 15:30, hora argentina. El rival todavía quedará determinado a partir de la definición del Grupo C.

El segundo encuentro está previsto para el domingo 23 de agosto, en un horario que dependerá de la programación definitiva. El objetivo será terminar entre los dos primeros lugares del grupo para acceder a las semifinales.

Las Leonas festejan el pase a la siguiente ronda del Mundial de hockey. EFE

Qué necesitan para llegar a las semifinales

El nuevo formato del Mundial hace que cada partido de esta segunda fase tenga un peso decisivo. Los equipos fueron distribuidos en dos grupos de cuatro y solo los dos primeros de cada zona avanzarán a las semifinales. En el caso de los seleccionados argentinos, Los Leones deberán sumar ante Inglaterra e India para mantenerse en la pelea, mientras que Las Leonas parten con la ventaja de los tres puntos obtenidos frente a Alemania.

Los partidos de semifinales están previstos para los jueves 27 y viernes 28 de agosto, mientras que la final femenina se disputará el sábado 29 y la masculina el domingo 30.