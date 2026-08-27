¡Argentina a la final! Las Leonas vencieron a Australia y van por el título mundial
El equipo dirigido por Fernando Ferrara se impuso 1-0 y jugará el partido decisivo del certamen, cuatro años después del subcampeonato de 2022.
El equipo dirigido por Fernando Ferrara se impuso 1-0 y jugará el partido decisivo del certamen, cuatro años después del subcampeonato de 2022.
Las Leonas están en la final del Mundial de Hockey 2026. Argentina venció 1-0 a Australia en las semifinales, con gol de Julieta Jankunas en el último cuarto, y ahora irá por el título ante Países Bajos, que será su rival en el partido decisivo.
Argentina controló las acciones durante buena parte del encuentro y contó con varias oportunidades para abrir el marcador, aunque no logró concretarlas hasta el minuto 46. Allí, Julieta Jankunas apareció tras un penalti-córner y marcó el 1-0 que terminó definiendo la semifinal.
Australia tuvo pocas posibilidades de inquietar al conjunto argentino. Las oceánicas dispusieron de tres penalti-córner, uno durante el primer cuarto y dos en el último, pero no consiguieron aprovechar ninguna de esas situaciones y quedaron eliminadas a las puertas de la final.
En la otra semifinal, Países Bajos derrotó 1-0 a Bélgica, que además ejercía como anfitriona. Frederique Matla marcó el único tanto del encuentro en el minuto 27 y aseguró la clasificación del seleccionado neerlandés a la definición.
La final del Mundial de Hockey sobre césped femenino se disputará este sábado desde las 16 de Argentina. Las Leonas buscarán quedarse con el título frente a Países Bajos.