¡Argentina a la final! Las Leonas vencieron a Australia y van por el título mundial

Las Leonas están en la final del Mundial de Hockey 2026. Argentina venció 1-0 a Australia en las semifinales, con gol de Julieta Jankunas en el último cuarto, y ahora irá por el título ante Países Bajos, que será su rival en el partido decisivo.

ARGENTINA ARE HEADING TO THE FINAL!



Argentina edge past Australia in the second women's #HWC2026 semi-final to set up a repeat of the previous World Cup final against Netherlands in Amstelveen! pic.twitter.com/EPKmUn4HyC — International Hockey Federation (@FIH_Hockey) August 27, 2026 Argentina controló las acciones durante buena parte del encuentro y contó con varias oportunidades para abrir el marcador, aunque no logró concretarlas hasta el minuto 46. Allí, Julieta Jankunas apareció tras un penalti-córner y marcó el 1-0 que terminó definiendo la semifinal.

Julieta Jankunas marcó el 1-0 de Las Leonas contra Australia Australia tuvo pocas posibilidades de inquietar al conjunto argentino. Las oceánicas dispusieron de tres penalti-córner, uno durante el primer cuarto y dos en el último, pero no consiguieron aprovechar ninguna de esas situaciones y quedaron eliminadas a las puertas de la final.

Países Bajos será el rival de Las Leonas En la otra semifinal, Países Bajos derrotó 1-0 a Bélgica, que además ejercía como anfitriona. Frederique Matla marcó el único tanto del encuentro en el minuto 27 y aseguró la clasificación del seleccionado neerlandés a la definición.

La final del Mundial de Hockey sobre césped femenino se disputará este sábado desde las 16 de Argentina. Las Leonas buscarán quedarse con el título frente a Países Bajos.