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Las Leonas se metieron en una nueva final del mundo.&nbsp;
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¡Argentina a la final! Las Leonas vencieron a Australia y van por el título mundial

El equipo dirigido por Fernando Ferrara se impuso 1-0 y jugará el partido decisivo del certamen, cuatro años después del subcampeonato de 2022.

MDZ Deportes

Argentina controló las acciones durante buena parte del encuentro y contó con varias oportunidades para abrir el marcador, aunque no logró concretarlas hasta el minuto 46. Allí, Julieta Jankunas apareció tras un penalti-córner y marcó el 1-0 que terminó definiendo la semifinal.

Julieta Jankunas marcó el 1-0 de Las Leonas contra Australia

Australia tuvo pocas posibilidades de inquietar al conjunto argentino. Las oceánicas dispusieron de tres penalti-córner, uno durante el primer cuarto y dos en el último, pero no consiguieron aprovechar ninguna de esas situaciones y quedaron eliminadas a las puertas de la final.

Países Bajos será el rival de Las Leonas

En la otra semifinal, Países Bajos derrotó 1-0 a Bélgica, que además ejercía como anfitriona. Frederique Matla marcó el único tanto del encuentro en el minuto 27 y aseguró la clasificación del seleccionado neerlandés a la definición.

La final del Mundial de Hockey sobre césped femenino se disputará este sábado desde las 16 de Argentina. Las Leonas buscarán quedarse con el título frente a Países Bajos.

El minuto a minuto del partido de Las Leonas vs. Australia

¡Final del partido!

Tras un dramático final, Las Leonas ganaron 1-0 y se metieron en una nueva final del mundo.

Dos atajadas clave de Cosentino

Australia tuvo una doble chance desde el córner corto, pero Cristina “China” Cosentino apareció dos veces para mantener el arco argentino en cero.

¡Gol de Las Leonas!

¡Argentina rompió el cero! Tras una gran jugada preparada de córner corto, Sofía Cairó filtró la bocha hacia el punto penal y Julieta Jankunas apareció para definir y poner el 1-0.

Julieta Jankunas anotó el único tanto de Las Leonas en la semifinal ante Australia.

Julieta Jankunas anotó el único tanto de Las Leonas en la semifinal ante Australia.

Final del tercer cuarto

A falta de quince minutos, Las Leonas igualan el partido ante Australia y de persistir irán a penales australianos.

Tarjeta verde para Las Leonas

Sofía Cairó recibió tarjeta verde a los 10' del 3Q y deberá permanecer dos minutos fuera del campo de juego.

Al descanso sin diferencias

Las Leonas y Australia empatan 0-0 tras los primeros 30 minutos de juego en la semifinal del Mundial de Hockey 2026.

Las Leonas vs. Australia, por las semifinales del Mundial.

Las Leonas vs. Australia, por las semifinales del Mundial.

Córner corto para Las Leonas

A los 4' del 2Q, Argentina tuvo su primera jugada fija ante Australia.

Las Leonas buscaron abrir el marcador con un potente remate de Raposo, pero la pelota terminó impactando en el palo de Australia.

Las Leonas buscaron abrir el marcador con un potente remate de Raposo, pero la pelota terminó impactando en el palo de Australia.

Final del primer cuarto

Las Leonas y Australia igualan 0-0.

Comienza el partido en Bélgica

Las Leonas se miden ante Australia por un lugar en la final del Mundial 2026.

Formación de Las Leonas vs. Australia

Titulares: Cristina Cosentino; Valentina Raposo, Juana Castellaro, Agustina Gorzelany, Sofía Toccalino; Eugenia Trinchinetti, Agostina Alonso, Sofía Cairó; Julieta Jankunas, Majo Granatto y Zoe Díaz.

Suplentes: Mercedes Artola, Milagros Alastra, Victoria Miranda, Paula Ortíz, Victoria Granatto, Brisa Bruggesser, Lara Casas.

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