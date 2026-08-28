Las Leonas vs. Países Bajos: así está el historial antes de la gran final del Mundial

Las Leonas se enfrentarán con Países Bajos en la gran final del Mundial de hockey, en un duelo que volverá a reunir a dos de las grandes potencias de la disciplina. El combinado argentino llega a una nueva definición y tendrá enfrente a un rival conocido, con el que construyó una extensa historia en la máxima competencia.

El cruce tendrá además un condimento especial: será la quinta final mundialista entre Argentina y Países Bajos. Las neerlandesas dominan ampliamente el historial general y son las máximas campeonas de la competición, pero Las Leonas lograron quedarse con dos de las cuatro definiciones que disputaron frente a ellas.

VICTORIA Y A LA FINAL



Las Leonas vencieron a Australia con gol de Julieta Jankunas y clasificaron a la FINAL de la Copa del Mundo.



Jueves 27 de agosto.

Belfius Hockey Arena, Wavre, Bélgica.



¡Vamos, Leonas!



pic.twitter.com/98zexZGZ5E — Argentina Hockey (@ArgFieldHockey) August 27, 2026 La primera final entre ambos seleccionados se produjo en la edición inaugural del Mundial, disputada en 1974. Países Bajos se impuso por 1-0 y se quedó con aquel histórico enfrentamiento, que marcó el comienzo de una rivalidad que volvería a tener varios capítulos en las décadas siguientes.

Las Leonas tuvieron revancha en Perth y Rosario La siguiente definición entre ambos equipos llegó recién en 2002, en el Mundial de Perth, Australia. Allí, Las Leonas consiguieron su primera consagración mundialista después de igualar 1-1 durante el tiempo reglamentario y vencer a Países Bajos por 4-3 en la definición por penales.

Ocho años después, el escenario fue Rosario y Argentina volvió a celebrar ante el mismo rival. En la final del Mundial 2010, Las Leonas se impusieron por 3-1 y conquistaron su segundo título del mundo. El equipo argentino llegó a estar 2-0 arriba y, pese a la reacción neerlandesa, consiguió sostener la ventaja hasta el final.