Las Leonas vs. Países Bajos: así está el historial antes de la gran final del Mundial
Ambas potencias se medirán nuevamente por el título, con varios antecedentes que marcan una rivalidad histórica.
Las Leonas se enfrentarán con Países Bajos en la gran final del Mundial de hockey, en un duelo que volverá a reunir a dos de las grandes potencias de la disciplina. El combinado argentino llega a una nueva definición y tendrá enfrente a un rival conocido, con el que construyó una extensa historia en la máxima competencia.
El cruce tendrá además un condimento especial: será la quinta final mundialista entre Argentina y Países Bajos. Las neerlandesas dominan ampliamente el historial general y son las máximas campeonas de la competición, pero Las Leonas lograron quedarse con dos de las cuatro definiciones que disputaron frente a ellas.
La primera final entre ambos seleccionados se produjo en la edición inaugural del Mundial, disputada en 1974. Países Bajos se impuso por 1-0 y se quedó con aquel histórico enfrentamiento, que marcó el comienzo de una rivalidad que volvería a tener varios capítulos en las décadas siguientes.
Las Leonas tuvieron revancha en Perth y Rosario
La siguiente definición entre ambos equipos llegó recién en 2002, en el Mundial de Perth, Australia. Allí, Las Leonas consiguieron su primera consagración mundialista después de igualar 1-1 durante el tiempo reglamentario y vencer a Países Bajos por 4-3 en la definición por penales.
Ocho años después, el escenario fue Rosario y Argentina volvió a celebrar ante el mismo rival. En la final del Mundial 2010, Las Leonas se impusieron por 3-1 y conquistaron su segundo título del mundo. El equipo argentino llegó a estar 2-0 arriba y, pese a la reacción neerlandesa, consiguió sostener la ventaja hasta el final.
Países Bajos ganó el último duelo mundialista
El antecedente más reciente en una Copa del Mundo se produjo en 2022. En aquella edición, Países Bajos superó a la Argentina por 3-1 y volvió a demostrar su dominio en el hockey femenino mundial. Con ese triunfo, las neerlandesas alcanzaron su novena consagración en la historia de la competencia.
Ahora, Las Leonas tendrán una nueva oportunidad de enfrentarse con la potencia europea en una final. Será la quinta definición mundialista entre ambas selecciones y la cuarta en las últimas siete ediciones, una muestra de la vigencia de esta rivalidad en el hockey internacional.