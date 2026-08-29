Javier Milei celebró el título mundial de Las Leonas con un mensaje en redes

El Presidente felicitó al seleccionado argentino luego del triunfo ante Países Bajos y destacó la conquista que cortó una racha de tres títulos consecutivos del conjunto neerlandés.

El presidente, Javier Milei, celebró el título mundial de Las Leonas con un breve mensaje en sus redes sociales. Tras la consagración del seleccionado argentino de hockey sobre césped, el mandatario publicó: “VAMOS LEONAS CARAJO...!!!!”, en una muestra de apoyo al equipo nacional.

Las Leonas derrotaron a Países Bajos por 3-1 en los penales australianos, después del empate 1-1 durante los 60 minutos reglamentarios. El conjunto argentino logró así su tercer campeonato mundial, tras las conquistas de Perth 2002 y Rosario 2010.

Javier Milei Las Leonas X La definición tuvo a Cristina Cosentino como una de las grandes figuras. La arquera argentina atajó tres ejecuciones en la tanda decisiva y permitió que el equipo dirigido por Fernando Ferrara tomara ventaja. Sofía Cairo convirtió el penal que selló la consagración.