Milagros Alastra, la mendocina que hizo historia con Las Leonas

La mendocina Milagros Alastra se consagró campeona del mundo con Las Leonas con apenas 20 años y escribió su nombre en las páginas doradas del deporte.

Milagros Alastra, la mendocina que anotó su nombre en la historia del deporte.

El hockey sobre césped mendocino volvió a tocar el cielo con las manos. Milagros Alastra se consagró campeona del mundo con Las Leonas y escribió una nueva página dorada para el deporte de la provincia.

La joven mendocina fue parte del seleccionado argentino que conquistó el título mundial tras vencer a Países Bajos en penales australianos luego de igualar 1 a 1 en el tiempo regular. En la definición, Las Leonas se impusieron 3 a 1 y volvieron a celebrar un campeonato del mundo.

Para el hockey mendocino, la consagración tiene un valor enorme: 16 años atrás, durante el último título mundial de la Selección argentina de hockey femenino, Silvina “Piti” D'Elía y Macarena Rodríguez integraron el equipo argentino que derrotó justamente a Países Bajos por 3 a 1 en la final y se consagró campeón del mundo.

Ahora, más de una década y media después, otra mendocina vuelve a quedar grabada en la historia grande de Las Leonas. Alastra representa una nueva generación del hockey de Mendoza y su presencia en la conquista mundial confirma, una vez más, el enorme aporte que la provincia realiza a una de las disciplinas más exitosas del deporte argentino.

Milagros Alastra junto a sus padres. Alastra comenzó su carrera deportiva en la Universidad Nacional de Cuyo. Tras grandes actuaciones, pasó al club GEBA de Buenos Aires e integró el plantel de Las Leoncitas hasta dar el salto a la Selección mayor. Durante este mundial, participó activamente en 4 partidos del torneo.