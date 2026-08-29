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Milagros Alastra

Milagros Alastra, la mendocina que hizo historia con Las Leonas

La mendocina Milagros Alastra se consagró campeona del mundo con Las Leonas con apenas 20 años y escribió su nombre en las páginas doradas del deporte.

Gustavo Salinas

Milagros Alastra, la mendocina que anotó su nombre en la historia del deporte.

Milagros Alastra, la mendocina que anotó su nombre en la historia del deporte.

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El hockey sobre césped mendocino volvió a tocar el cielo con las manos. Milagros Alastra se consagró campeona del mundo con Las Leonas y escribió una nueva página dorada para el deporte de la provincia.

La joven mendocina fue parte del seleccionado argentino que conquistó el título mundial tras vencer a Países Bajos en penales australianos luego de igualar 1 a 1 en el tiempo regular. En la definición, Las Leonas se impusieron 3 a 1 y volvieron a celebrar un campeonato del mundo.

Para el hockey mendocino, la consagración tiene un valor enorme: 16 años atrás, durante el último título mundial de la Selección argentina de hockey femenino, Silvina “Piti” D'Elía y Macarena Rodríguez integraron el equipo argentino que derrotó justamente a Países Bajos por 3 a 1 en la final y se consagró campeón del mundo.

Ahora, más de una década y media después, otra mendocina vuelve a quedar grabada en la historia grande de Las Leonas. Alastra representa una nueva generación del hockey de Mendoza y su presencia en la conquista mundial confirma, una vez más, el enorme aporte que la provincia realiza a una de las disciplinas más exitosas del deporte argentino.

Milagros Alastra junto a sus padres.

Milagros Alastra junto a sus padres.

Alastra comenzó su carrera deportiva en la Universidad Nacional de Cuyo. Tras grandes actuaciones, pasó al club GEBA de Buenos Aires e integró el plantel de Las Leoncitas hasta dar el salto a la Selección mayor. Durante este mundial, participó activamente en 4 partidos del torneo.

Dieciséis años después de aquella inolvidable consagración en Rosario, el hockey mendocino vuelve a celebrar a una campeona del mundo. Y esta vez, el nombre que queda para la historia es el de Milagros Alastra.

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