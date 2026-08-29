Julieta Jankunas, figura de Las Leonas, rompió en llanto tras el histórico título mundial: "Esto es un sueño"

Con la emoción a flor de piel, Julieta Jankunas no pudo contener las lágrimas tras la consagración de Argentina en el Mundial de hockey.

Las Leonas cortaron con la hegemonía de Países Bajos y son campeonas del mundo.

Las Leonas volvieron a tocar el cielo. Argentina se consagró campeón del Mundial 2026 tras vencer a Países Bajos por 3-1 en los penales australianos, luego del 1-1 en el tiempo reglamentario, y las chicas desataron un festejo inolvidable. Entre lágrimas, Julieta Jankunas puso en palabras la emoción de un equipo que acababa de hacer historia.

La delantera, una de las figuras del combinado nacional a lo largo del torneo, terminó el partido completamente conmovida. Con la voz entrecortada y sin poder ocultar las lágrimas, intentó explicar lo que significaba haber conseguido el título ante el poderoso conjunto neerlandés.

Las declaraciones de Jankunas tras el título de Las Leonas “No lo puedo creer, es un sueño estar acá y ser campeonas. Es un escenario ideal. No sé qué decir”, expresó Jankunas apenas terminó la final, con la voz entrecortada por la emoción.

Las palabras de Julieta Jankunas tras la consagración de Las Leonas. Video: ESPN “Arrancamos muy metidas y muy bien. El gol de ellas llegó en un momento duro porque nosotras estábamos muy bien, pero jamás el equipo fue para abajo. Lo dimos vuelta y en los penales dijimos: ‘Es nuestro’. Fuimos superiores y se transmitió eso”, relató, en diálogo con ESPN.