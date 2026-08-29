La emoción de Luciana Aymar tras la consagración de Las Leonas en el Mundial 2026

Lucha Aymar vio la final de Las Leonas contra Países Bajos desde las tribunas y no pudo contener las lágrimas tras la victoria albiceleste.

Este sábado, Las Leonas se consagraron campeonas del Mundial de Hockey 2026 al vencer a Países Bajos en la final. De este modo lograron cortar un hegemonía de tres campeonatos consecutivas de las neerlandesas y volvieron a quedarse con el oro después 16 años, desde que lo hicieron por última vez en Rosario 2010.

En aquella oportunidad, Argentina obtuvo su segunda Copa del Mundo de la mano de una imparable Luciana Aymar, la gran figura de aquel equipo y la mejor jugadora de todos los tiempos. Ya retirada del deporte desde 2014, en esta ocasión le toco ser testigo de la fiesta desde afuera, en las gradas, pero no por eso lo vivió con menos intensidad.

La emoción de Lucha Aymar tras la consagración de Las Leonas ESPN A lo largo de todo el encuentro, la transmisión fue mostrando cómo la exmediocampista observaba todo desde la tribuna. La emoción comenzó a ganarle cuando, a 6 minutos del final, Majo Granatto logró marcar el gol del empate tras ir 1-0 abajo desde el cierre del primer cuarto. Y con los shootouts ya no se pudo contener.

Tras los tres penales australianos atajado por la China Consentino y la conversión de Sofía Cairó que puso cifras definitivas a la tanda, Lucha, que ya había dejado correr algunas lágrimas, salto en su lugar para festejar y se largó a llorar de alegría, para luego sumarse al equipo y festejar junto a las jugadoras.