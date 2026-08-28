Los Leones perdieron ante Alemania, quedaron a las puertas de la gran final y ahora irán por el bronce

Los Leones cayeron 2-1 ante el vigente campeón mundial en una semifinal que se definió sobre el cierre y ahora deberán jugar por el tercer puesto.

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Argentina y Alemania se miden por un lugar en la final.

Los Leones quedaron a las puertas de una histórica final del Mundial de hockey: perdieron 2-1 ante Alemania en una serie que tuvo todos sus goles en la segunda mitad. Argentina, que había igualado el partido con un tanto de Tomás Domene, no pudo sostener la paridad y ahora irá por el bronce.

THE HONAMAS ARE GOING TO THE FINALLLLL!



A title defence awaits on Sunday. #HWC2026 pic.twitter.com/I6KVCuD24q — International Hockey Federation (@FIH_Hockey) August 28, 2026 Los goles germanos los hicieron Justus Weigand y Paul-Philipp Kaufmann. Alemania jugará la final del mundo ante España, que dio el batacazo al eliminar a Países Bajos.

Los Leones no pudieron superar a Alemania en una semifinal muy equilibrada desde el comienzo. El primer cuarto terminó sin goles y la paridad se mantuvo hasta el minuto 32, cuando Justus Weigand apareció para abrir el marcador y poner el 1-0 para el seleccionado alemán.

Alemania golpeó en el cierre y dejó a Los Leones sin final Argentina reaccionó en el tercer cuarto y encontró rápidamente la igualdad. Tomás Domene marcó a los 45 minutos para establecer el 1-1 y devolverle la paridad al encuentro. Sin embargo, Alemania volvió a sacar ventaja en el tramo decisivo. Paul-Philipp Kaufmann convirtió a los 53 minutos y marcó el 2-1 que terminaría siendo definitivo.

Los dirigidos por Lucas Rey buscaron el empate hasta el final y tuvieron una oportunidad inmejorable a través de un penalti-córner, pero no consiguieron aprovecharla.