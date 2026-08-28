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Los Leones perdieron ante Alemania, quedaron a las puertas de la gran final y ahora irán por el bronce

Los Leones cayeron 2-1 ante el vigente campeón mundial en una semifinal que se definió sobre el cierre y ahora deberán jugar por el tercer puesto.

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Los Leones cayeron 2-1 ante Alemania.

Los Leones cayeron 2-1 ante Alemania.

EFE
Argentina y Alemania se miden por un lugar en la final.&nbsp;

Argentina y Alemania se miden por un lugar en la final. 

EFE

Los Leones quedaron a las puertas de una histórica final del Mundial de hockey: perdieron 2-1 ante Alemania en una serie que tuvo todos sus goles en la segunda mitad. Argentina, que había igualado el partido con un tanto de Tomás Domene, no pudo sostener la paridad y ahora irá por el bronce.

Los goles germanos los hicieron Justus Weigand y Paul-Philipp Kaufmann. Alemania jugará la final del mundo ante España, que dio el batacazo al eliminar a Países Bajos.

Los Leones no pudieron superar a Alemania en una semifinal muy equilibrada desde el comienzo. El primer cuarto terminó sin goles y la paridad se mantuvo hasta el minuto 32, cuando Justus Weigand apareció para abrir el marcador y poner el 1-0 para el seleccionado alemán.

Alemania golpeó en el cierre y dejó a Los Leones sin final

Argentina reaccionó en el tercer cuarto y encontró rápidamente la igualdad. Tomás Domene marcó a los 45 minutos para establecer el 1-1 y devolverle la paridad al encuentro. Sin embargo, Alemania volvió a sacar ventaja en el tramo decisivo. Paul-Philipp Kaufmann convirtió a los 53 minutos y marcó el 2-1 que terminaría siendo definitivo.

Los dirigidos por Lucas Rey buscaron el empate hasta el final y tuvieron una oportunidad inmejorable a través de un penalti-córner, pero no consiguieron aprovecharla.

Los Leones cayeron 2-1 ante Alemania, en un partido muy parejo.&nbsp;

Los Leones cayeron 2-1 ante Alemania, en un partido muy parejo.

Con este resultado, Alemania avanzó a la final del Mundial, donde enfrentará a España este domingo desde las 16.30. Los Leones, en tanto, disputarán el partido por el tercer puesto frente a Países Bajos.

El minuto a minuto de Los Leones vs. Alemania

Final del partido

Los Leones cayeron 2-1 ante Alemania y ahora irán por el bronce.

Los Leones arriesgan todo

4Q 12' Lucas Rey decidió retirar a Tomás Santiago y sumó un jugador de campo para buscar el empate en el tramo final del partido.

Alemania vuelve a golpear

El combinado del país europeo se vuelve a poner en ventaja, a los casi nueve minutos del último cuarto, a través de Paul-Philipp Kaufmann.

El 2-1 de Alemania ante Los Leones

Tarjeta amarilla para Argentina

4Q 5' Lucio Méndez Pin cometió una falta táctica en el mediocampo y recibió una tarjeta amarilla que lo obliga a permanecer cinco minutos fuera del campo.

Se vienen los últimos 10 minutos del partido

Los Leones igualan 1-1 ante Alemania y por ahora hay penales australianos.

¡Gol de Los Leones!

En el primer córner corto para Argentina, Tomás Domene apareció para convertir y establecer el 1-1 ante Alemania.

El gol de Los Leones para poner el 1-1 ante Alemania

Comenzó el último cuarto

Los Leones tienen solo 15 minutos para conseguir la igualdad ante Alemania.

Final del tercer cuarto

Los Leones reaccionan, pero no consiguen el empate. Gana Alemania 1-0.

Gol de Alemania

3Q 3' Justus Weigand convirtió un penal en movimiento y puso el 1-0 para Alemania, que logró romper la paridad en el inicio del tercer cuarto.

El 1-0 de Alemania ante Los Leones

Se salvan Los Leones

3Q 2' Thomas Habif despejó la bocha sobre la línea y evitó el gol de Alemania, en una intervención clave para mantener el empate.

Final del primer tiempo

2Q 30' Argentina y Alemania igualan 0-0 al término de la primera mitad. Los Leones mantienen el arco en cero en un partido parejo.

Alemania tuvo la más clara

2Q 15' Una distracción en el fondo argentino le permitió a Christopher Rühr capturar un rebote, pero el alemán no logró definir y la pelota no terminó en el arco de Los Leones.

Comenzó el segundo cuarto

Ya se juegan los segundos 15 minutos de la semifinal entre Argentina y Alemania.

Final del primer cuarto

Los Leones y Alemania igualan sin goles al cierre del primer cuarto, en un partido parejo.

Tarjeta para Los Leones

1Q 9' Lucas Toscani recibió una tarjeta y deberá permanecer dos minutos fuera del campo.

Partido cerrado

1Q 8' El encuentro se desarrolla de manera trabada en el mediocampo. Ninguno de los dos equipos logra penetrar el área con claridad y generar peligro.

Golpe temprano y sanción para Alemania

Apenas transcurrió un minuto del primer cuarto cuando Thomas Habif fue derribado por Johannes Grosse. El jugador alemán recibió una exclusión de dos minutos por la infracción.

¡Comenzó el partido!

Argentina va en busca de la final ante Alemania.

El himno argentino antes de la semifinal entre Los Leones y Alemania

Los elegidos para la semifinal ante Alemania

Titulares: Tomás Santiago; Matías Andreotti, Nicolás Cicileo, Nicolás Dellatorre; Tadeo Marcucci, Martías Rey, Thomas Habif, Joaquín Toscani; Tomás Domene, Lucas Toscani y Bautista Capurro.

Suplentes: Nehuén Hernando, Facundo Zárate, Tomás Ruiz, Nicolás Keenan, Maico Casella, Martín Ferreiro, Lucio Méndez Pin. (Descansan Ibarra y Martinez).

Entrenador: Lucas Rey.

¡Se viene Argentina - Alemania!

En pocos minutos comienza el encuentro entre Los Leones y Alemania, por un lugar en la gran final del Mundial de hockey.

Los Leones se enfrentan a Alemania.

Los Leones se enfrentan a Alemania.

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