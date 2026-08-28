Los Leones se enfrentan ante Alemania en busca del pasaje a la final del Mundial de Hockey: hora y TV

Los Leones buscarán hacer lo hecho por el equipo femenino: meterse en la gran final. Para ello deberán vencer a la siempre difícil Alemania.

Los Leones van en busca de meterse en la gran final del Mundial de Hockey 2026.

La Selección argentina de hockey sobre césped masculino, Los Leones, enfrentará este viernes a su par de Alemania, por las semifinales del Mundial de Hockey 2026.

El encuentro, que está programado para las 15:30 (horario argentino) es el escalón previo al trascendental partido del certamen que se disputa en Países Bajos y Bélgica y se podrá ver a través de Disney+ Premium y ESPN.

Los Leones se miden con Alemania en busca de la final del Mundial de Hockey Los Leones ya se encuentran ante una actuación histórica en los mundiales, y están a un triunfo de asegurarse el mejor resultado desde la primera competencia, ocurrida en 1971 en Barcelona.

Los Leones van en busca de la gran final del Mundial de Hockey ante Alemania. X @ArgFieldHockey En la decimosexta edición de la Copa del Mundo, el representativo argentino se encuentra ante una oportunidad histórica de conseguir su segunda medalla, ya que únicamente pudo subirse al podio en 2014, cuando se quedó con la medalla de bronce.

En su camino a un duelo que será histórico, Los Leones superaron la primera fase de grupos en el segundo lugar, luego de vencer por goleada a Japón y Nueva Zelanda pero caer con el conjunto neerlandés, mientras que en la segunda ronda previa pudieron superar a Inglaterra e India.