Boca chicaneó a River en sus redes por la sorpresiva eliminación de la Copa Sudamericana

Tras la eliminación por penales ante Independiente Santa Fe, Boca aprovechó la oportunidad para burlarse de su clásico rival con una sutil chicana.

Boca no dejó pasar la oportunidad. Apenas unas horas después de la eliminación de River ante Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana, el Xeneize encontró una manera sutil, pero bastante evidente, de cargar a su eterno rival. Mientras el plantel de Rodolfo Arruabarrena se prepara para enfrentar este viernes a Lanús, el club publicó en sus redes sociales imágenes de la práctica y un detalle llamó inmediatamente la atención.

El video mostraba a los futbolistas trabajando con normalidad, movimientos de la jornada y distintas postales del entrenamiento en Boca Predio. Todo parecía formar parte de la habitual cobertura del día a día, hasta que apareció la música elegida para acompañar las imágenes. De fondo sonó la instrumental de Colombiana, una canción de Airbag que, por el contexto, difícilmente haya pasado desapercibida.

La chicana de Boca a River tras su eliminación en la Sudamericana Con la canción Colombiana, Boca chicaneó a River. IG @bocajrs ¿Por qué? River acababa de quedar eliminado de la Sudamericana frente a Independiente Santa Fe, justamente un equipo colombiano. Boca no necesitó mencionar al Millonario, al conjunto de Bogotá ni hacer referencia explícita a la eliminación: simplemente eligió una canción cuyo título alcanzó para que los hinchas entendieran rápidamente el mensaje. Y, como era de esperar, los comentarios de la publicación se llenaron de cargadas contra el clásico rival.

En el fútbol argentino, las redes sociales se convirtieron hace tiempo en un escenario más para el clásico. Y Boca aprovechó un golpe reciente de River para jugar ese partido sin necesidad de pronunciar una sola palabra. La elección de la canción generó todo tipo de reacciones entre los hinchas, que rápidamente encontraron la relación entre la publicación y la eliminación del equipo de Eduardo Coudet.