Ramón Díaz espera con ansias regresar al Monumental para dirigir al club de sus amores y desde su entorno lanzaron una contundente sentencia.

El canto de guerra volvió a escucharse en los primeros minutos del pasado jueves en el Monumental. Como suele suceder en este tipo de manifestaciones, el hall fue el lugar elegido por los hinchas para hacer escuchar su reclamo: Ramón Díaz. Con Eduardo Coudet ya afuera de River, el nombre del Pelado apareció nuevamente como uno de los grandes deseos de los fanáticos, aunque la realidad puertas adentro del club es bastante diferente.

Pasaron 12 años desde la última vez que Ramón dirigió a River. El riojano se fue de Núñez después de ser campeón y, según reconoció recientemente, sin "feeling" con Rodolfo D'Onofrio y Enzo Francescoli. Justamente D'Onofrio, consultado cuando Coudet todavía tambaleaba, fue contundente al referirse a una posible vuelta del ídolo: "No lo veo". Una frase que tomó todavía más fuerza ahora que el banco del Millonario quedó vacante.

El propio Ramón, sin embargo, dejó una puerta entreabierta en los últimos días. En una entrevista reconoció que todavía no conoce el nuevo Monumental y fue consultado sobre si aceptaría una invitación de la actual dirigencia, encabezada por Stefano Di Carlo. Su respuesta fue clara: "A mí si me invitan voy. Vos me invitás a tu casa y yo voy a ir, pero no te voy a aparecer solo si no me invitás". Una declaración que volvió a alimentar la ilusión de los hinchas.

La contundente frase del entorno de Ramón Díaz sobre si se ve con chances de volver a River Ramón Díaz esperar agazapado para volver a dirigir a River. @ramondiaz_dt Con la salida de Coudet confirmada, la danza de nombres comenzó a tomar forma y el apellido Díaz apareció inevitablemente por su peso propio: "Está tranquilo y agazapado", aseguró el medio Olé desde el entorno del entrenador, en medio de la expectativa que generó el pedido popular. Sin embargo, con el correr de las horas, la información cambió: desde el entorno del club le confirmaron al mismo medio que Ramón está muy lejos del radar de River y que actualmente no aparece como una de las primeras opciones.

El pedido de los hinchas, de todos modos, no es menor. Ramón es uno de los máximos ídolos de la historia de River y su regreso junto a Emiliano Díaz despierta una ilusión que volvió a quedar expuesta en el Monumental y en las redes sociales. Pero la decisión del club pasará por otro lado y, al menos por ahora, la dirigencia no parece dispuesta a avanzar por el entrenador que conquistó títulos y dejó una huella imborrable en Núñez.