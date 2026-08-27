La fuerte decisión que tomaría River con Galarza Fonda y Kendry Páez por sus posteos con chicanas tras la eliminación

Los dos jugadores del container publicaron historias provocativas tras la definición por penales que dejó afuera a River de la Copa Sudamericana.

La bronca en River no terminó con la eliminación de la Copa Sudamericana ni la posterior salida de Eduardo Coudet, que este jueves formalizó su renuncia en el Monumental. Es que, en paralelo, hubo una situación que dejó a los dirigentes, pero sobre todos a los hinchas millonarios, al rojo vivo.

Matías Galarza Fonda y Kendry Páez, dos de los futbolistas apartados que siguen en el container, utilizaron sus redes sociales para compartir contenidos que cayeron pésimo en Núñez. Y está bien que así sea, porque ambas publicaciones no hicieron más que provocar en medio del caos.

Los provocadores posteos de Páez y Galarza Fonda La joya ecuatoriana fue quien primero apareció en escena: publicó una historia en su Instagram con fondo negro y un emoji de dientes apretados, una expresión que suele utilizarse para transmitir incomodidad, bronca o la decisión de no hacer comentarios sobre un cierto contexto -es este caso, la eliminación de River-. El posteo rápidamente comenzó a circular en redes y, poco después, fue eliminado por el futbolista.

El polémico posteo de Kendry Páez tras la eliminación de River que luego borró. IG @KendyPaez.10 Horas después llegó el turno de Galarza Fonda, quien se encuentra en Paraguay luego de haber recibido una licencia especial para dejar el Predio Cantilo mientras define su futuro. El mediocampista publicó dos fotos de la definición por penales entre su selección y Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. En una de ellas aparece convirtiendo su remate frente a Manuel Neuer.