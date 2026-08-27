Video: el Colo Barco debutó en Chelsea y recibió una inesperada bienvenida de los hinchas ingleses

Valentín Barco hizo su estreno oficial como jugador del Chelsea y vivió una noche incómoda con los fanáticos en Stamford Bridge. Así lo recibieron.

El Colo Barco fue abucheado en su debut con el Chelsea

Valentín Barco finalmente tuvo su estreno oficial con la camiseta del Chelsea: fue titular ante Luton Town por la segunda ronda de la EFL Cup, en un partido que terminó con triunfo 2-0 para los dirigidos por Xabi Alonso. Sin embargo, el ex Boca terminó siendo noticia por otro particular detalle que llamó la atención.

El hostil recibimiento al Colo Barco en su debut con el Chelsea Cada vez que el Colo entró en contacto con la pelota, desde un sector de la tribuna visitante bajaron silbidos y abucheos. ¿El motivo? Los hinchas ingleses todavía tienen muy presente aquella semifinal del Mundial en la que Argentina eliminó a Inglaterra.

Si bien Barco no había sido protagonista dentro de la cancha, sí tuvo un recordado y polémico cruce con Jude Bellingham. Una vez consumada la clasificación de la Scaloneta a la final, el volante inglés lo agredió con un golpe en la cabeza por su provocador festejo en el 2-1 agónico de Lautaro Martínez.

Valentín Barco fue abucheado por los hinchas ingleses en Stamford Bridge. Video: ESPN A un mes y medio de aquel episodio, el recuerdo sigue vivo entre los fanáticos ingleses. Y el debut oficial del Colo en Stamford Bridge volvió a encender una historia que parecía cerrada.