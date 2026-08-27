Se sorteó la Champions 2026/27 y habrá partidazos: PSG-Barcelona y otros 10 choques imperdibles

Este jueves, la UEFA llevó a cabo el sorteo de la nueva edición de la Orejona y se anticipan duelo con mucha historia entre gigantes europeos.

El trofeo de la Champions fue exhibido en el sorteo realizado en la sede de la UEFA, en Mónaco (Francia).

Cuarenta y una Copas de Europa, cinco finales perdidas entre dos gigantes que todavía persiguen su primera corona y una colección de heridas que atraviesa más de medio siglo de fútbol. La fase liga de la UEFA Champions League 2026/27 recuperará viejas rivalidades y reunirá a antiguos compañeros, entrenadores frente a su pasado y clubes que todavía no han saldado cuentas abiertas en noches históricas.

El Real Madrid recibirá al Inter y visitará al Arsenal en dos partidos cargados de memoria. José Mourinho se reencontrará con el club al que condujo al triplete de Liga, Copa y Liga de Campeones en 2010. Enfrente tendrá a Cristian Chivu, actual técnico interista y uno de los defensas de aquel equipo que conquistó Europa bajo sus órdenes.

El Arsenal plantea otra amenaza. El vigente campeón de la Premier y subcampeón de Europa todavía no ha levantado la Copa de Europa, pese a haber disputado las finales de 2006 y 2026, pero posee un registro insólito ante el Real Madrid: el equipo blanco nunca lo derrotó en cuatro enfrentamientos oficiales (un empate y tres derrotas).

Thierry Henry, leyenda francesa, sacó la bolilla del Real Madrid en el arranque del sorteo de la Champions. Foto: EFE El Barcelona se cruzará con el Manchester City, y el París Saint-Germain, campeón de las dos últimas ediciones. Dos partidos que también supondrán una sucesión de reencuentros.

El City llegará por primera vez en una década sin Pep Guardiola sentado en el banco de suplentes. Enzo Maresca, antiguo ayudante del técnico español, asumió una herencia enorme después de que el español cerrara su etapa con la Copa de la Liga y la Copa de Inglaterra, aunque sin conquistar la Premier ni la Champions en su última temporada. El equipo de Hansi Flick, campeón de las dos últimas Ligas, pondrá a prueba el inicio de esa nueva era.