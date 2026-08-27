Fútbol de salón: Mendoza cerró invicta la fase de grupos del Argentino de Selecciones

La selección de fútbol de salón de Mendoza terminó la fase de grupos sin derrotas tras igualar 2-2 con Corrientes y ya piensa en los playoffs por el título nacional.

Mendoza cerró la fase de grupos del Argentino de Selecciones de fútbol de salón sin conocer la derrota y ahora empieza el verdadero desafío: los playoffs. La Borravino empató 2-2 ante Corrientes en su última presentación, terminó primera de su zona con cinco puntos y se metió entre los ocho mejores del torneo.

Futbol de salón: Mendoza entre los ocho mejores El equipo dirigido por Armando Corvalán tuvo una buena actuación frente a un duro seleccionado correntino, aunque no logró quedarse con la victoria. Los goles mendocinos fueron convertidos por Gastón Fernández y Juan Cruz March, quienes aparecieron para mantener al conjunto provincial en partido.

El empate le permitió a Mendoza quedarse con el primer lugar de su grupo y finalizar tercera en la tabla general, por detrás de Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia. Ahora comienza otra historia, porque en los mata-mata ya no hay margen para equivocarse.

El próximo desafío será Trelew, que terminó con cuatro unidades en la fase inicial. El encuentro por los cuartos de final se disputará este jueves desde las 19.30, con la Borravino buscando meterse entre los cuatro mejores del campeonato.