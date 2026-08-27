Inter Miami está muy cerca de tener nuevo DT y es un argentino con pasado en Rosario Central

Inter Miami atraviesa una etapa de incertidumbre luego de una serie de resultados que pusieron en duda la continuidad de Ángel Guillermo Hoyos . Con Lionel Messi como principal figura, la franquicia estadounidense busca encaminar su presente deportivo y ya avanzó por un entrenador argentino que podría asumir en las próximas semanas.

El nombre que tomó fuerza en las últimas horas es el de Cristian "Kily" González . El exmediocampista de la Selección argentina, actualmente sin club, aparece como el principal candidato para hacerse cargo del plantel de Las Garzas y afrontar su primera experiencia como entrenador fuera del país.

Las negociaciones están encaminadas y restan resolver los últimos detalles para que el acuerdo pueda concretarse. De esta manera, Inter Miami podría sumar a su proyecto a un técnico con pasado en Rosario Central y Unión de Santa Fe, además de una extensa experiencia internacional durante su etapa como futbolista.

Según informó el periodista especializado en mercado de pases César Luis Merlo, las conversaciones entre Kily y la dirigencia de Inter Miami se encuentran en una etapa avanzada. Las partes trabajan sobre los últimos aspectos contractuales con la intención de cerrar el acuerdo en los próximos días.

El entrenador rosarino está libre desde octubre de 2025, cuando finalizó su ciclo al frente de Platense. Antes de esa experiencia, González construyó buena parte de su recorrido como técnico en el fútbol argentino y tuvo pasos por Rosario Central y Unión de Santa Fe.

Con el Tatengue logró uno de los resultados más importantes de su carrera como entrenador: consiguió sostener al equipo en la máxima categoría y, además, obtuvo la clasificación a la Copa Sudamericana.

Un nuevo desafío junto a Lionel Messi

La eventual llegada de González a Inter Miami representaría su primera experiencia al frente de un equipo fuera de Argentina. El desafío sería particularmente relevante por la presencia de Lionel Messi, figura principal de una franquicia que busca volver a encontrar regularidad y competir por los objetivos de la temporada.

Aunque será su estreno como entrenador en el exterior, el Kily conoce el fútbol internacional por su extensa carrera como jugador. El exmediocampista de la Selección argentina desarrolló una importante etapa en Europa, donde defendió las camisetas de Real Zaragoza, Valencia e Inter de Milán.

Ahora, Kily González podría trasladar ese conocimiento a la MLS y ponerse al frente de un plantel que cuenta con Messi como máxima referencia. Si las negociaciones llegan a buen puerto, tendrá por delante el desafío de cambiar el rumbo de Inter Miami y potenciar a sus principales figuras.