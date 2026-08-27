Preocupación por Julián Álvarez: desde Atlético de Madrid revelaron que está "realmente mal"

El futuro de Julián Álvarez volvió a quedar en el centro de la escena en España. Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid , se refirió nuevamente a la situación del delantero argentino y aseguró que atraviesa un difícil momento personal y profesional en medio de los rumores sobre su posible salida.

El máximo responsable de la gestión del club rojiblanco sostuvo que el futbolista está “realmente mal” y apuntó a personas que, según su visión, se encargaron de “engañarlo y confundirlo”. Además, expresó el deseo del Atlético de que continúe en el equipo, aunque admitió que buscarían una salida si el propio jugador considera incompatible su permanencia .

Sin embargo, Gil Marín fue terminante al marcar un límite: Julián Álvarez no será transferido al Barcelona . El dirigente cuestionó con dureza al club azulgrana tras las declaraciones de Joan Laporta y aseguró que el Atlético no negociará con esa entidad “bajo ningún concepto”.

“Está realmente mal, porque ha habido personas que se han encargado de engañarlo y confundirlo. Y lo lamento mucho, porque le conozco, llevamos tiempo trabajando con él, es una gran persona, un gran profesional y un gran futbolista, completamente confundido y ahora mismo pasando una situación muy, muy difícil a nivel personal y profesional”, expresó Gil Marín en declaraciones a ‘Movistar’ desde Mónaco.

Las palabras del dirigente llegan después de que el delantero argentino no participara en las dos últimas sesiones de entrenamiento del Atlético , ni el miércoles ni el jueves, debido a una indisposición.

Julián Álvarez había reaparecido el pasado domingo en el partido ante Villarreal en el Metropolitano, donde fue recibido con bronca y silbidos por parte de aficionados de su propio equipo.

El Atlético quiere que siga, pero no descarta buscar una alternativa

Gil Marín remarcó que la prioridad del club es mantener a Julián Álvarez, cuyo contrato con el Atlético de Madrid está vigente hasta el 30 de junio de 2030 y contempla una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

“Nuestra intención, y mi sueño personal, es que siga con nosotros, que siga prestando sus servicios en el Atlético de Madrid. Para competir con los grandes hacen falta jugadores grandes”, manifestó el consejero delegado.

Aun así, reconoció que podría abrirse un escenario diferente si esa fuera la voluntad del delantero. “Evidentemente, si él llegara a la conclusión de que es incompatible estar en Madrid y en el Atlético de Madrid buscaríamos alguna alternativa, pero nunca sería al Fútbol Club Barcelona”, insistió.

El duro cruce con Barcelona por la posible transferencia

La postura del Atlético se endureció aún más después de las declaraciones de Joan Laporta, presidente del Barcelona, quien el miércoles aseguró que la propuesta del club catalán para fichar al atacante argentino seguía vigente. Según el club rojiblanco, Barcelona había presentado a finales de mayo una oferta de 100 millones de euros a pagar en seis plazos, una propuesta que no modificó la posición del Atlético, que se remitió a la cláusula de rescisión del futbolista.

“Nos repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionales y no podemos más que insistir en que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto”, lanzó Gil Marín.

El consejero delegado fue todavía más contundente al ratificar que esa decisión cuenta con respaldo dentro de la institución. “Soy el máximo responsable de la gestión del club, tengo el soporte y el apoyo de toda la gente que está trabajando conmigo, a nivel accionistas y directores, y es seguro y firme que no vamos a negociar con el Fútbol Club Barcelona bajo ningún concepto. Es mi palabra. Estando yo como consejero delegado, el jugador no va a ser transferido al Barcelona con total seguridad”, reiteró.