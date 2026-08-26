Faltazo de Julián Álvarez al entrenamiento del Atlético de Madrid en medio del escándalo: el motivo

A días del cierre del mercado europeo y en pleno conflicto por su futuro, Julián Álvarez se ausentó a la práctica de este miércoles del Colchonero. ¿Qué pasó?

La intención de Julián Álvarez sigue siendo salir del Atlético de Madrid en este mercado de pases.

El Atlético de Madrid regresó este miércoles a los entrenamientos y se encontró con una ausencia que, por contexto, levantó sospechas: Julián Álvarez no apareció en la Ciudad Deportiva y volvió a quedar en el centro de la escena, justo cuando su futuro en el club es motivo de discusión.

Julián Álvarez se ausentó al entrenamiento del Atlético: qué dijo el club La situación no pasó inadvertida en España y, en primera instancia, se alimentaron todo tipo de rumores en relación al inesperado faltazo de la Araña. Sin embargo, las dudas quedaron rápidamente al margen. “El jugador pasó una mala noche y se encontraba indispuesto”, fue la explicación que llegó desde las entrañas del Colchonero.

De esta manera, el club español descartó, al menos oficialmente, que la ausencia estuviera vinculada con la compleja situación que atraviesa el delantero argentino, a quien el último domingo le tocó vivir una tarde muy incómoda en el Wanda Metropolitano.

En el empate ante Villarreal, los hinchas recibieron a Julián bajo una lluvia de silbidos, insultos y abucheos que terminó siendo tapa de todos los diarios. El ex River y Manchester City ya marcó abiertamente que quiere irse del Aleti para "cumplir su sueño": vestir la camiseta del Barcelona.

Julián Álvarez no estuvo presente en la vuelta a las prácticas del Atlético. EFE El futuro del argentino está en el aire El conflicto aparece a partir de la postura inflexible que mantienen los directivos, y es que en Madrid no estás dispuestos a vender a Álvarez a un rival directo como el Blaugrana. Sí le dieron vía libre para negociar su llegada al Arsenal, aunque con una condición innegociable: que la propuesta alcance los € 150.000.000.