¡Insólito! Neymar llamó a un jugador de Racing para llevarlo a Santos y recibió un inesperado rechazo

Neymar intentó convencer personalmente a un jugador de Racing para que se sumara a Santos, pero el protagonista decidió cumplir con su palabra.

¿Y si te llama Neymar? "Rechazo la propuesta". Increíble, pero real. Este martes, el astro brasileño tomó el teléfono para intentar convencer a Gastón Martirena, lateral derecho de Racing que acaba de ser cedido a Nacional de Montevideo. Sin embargo, el uruguayo rechazó la posibilidad porque ya tenía todo acordado para jugar en el Bolso.

El propio Martirena contó cómo fue el inesperado contacto con el astro brasileño. “Directivos del Santos me volvieron a llamar hoy por la mañana. Y por momentos he hablado también con Neymar. Obviamente fue un placer hablar con él. En la pregunta le decía que no lo podía creer”, reveló el defensor tras arribar a Uruguay.

El lateral explicó que le agradeció a Neymar el interés, pero decidió respetar el acuerdo que ya tenía con Nacional. "Le agradecí porque yo ya tenía todo hablado con Nacional. Ya estaba por viajar para acá. Él me entendió que venía a jugar a mi país, al club del que soy hincha. Y me agradeció. Ojalá que otro momento de la vida nos podamos cruzar", contó.

Martirena confesó que lo llamó Neymar para llevarlo a Santos, pero eligió Nacional La insólita confesión de Gastón Martirena sobre la charla que tuvo con Neymar. DSports Martirena llega a Nacional a préstamo hasta mediados de 2027, con un cargo de 300.000 dólares y una opción de compra de 4,5 millones de dólares por el 100 por ciento de su ficha. Racing posee el 70 por ciento de los derechos económicos y el restante 30 por ciento pertenece a Liverpool de Uruguay. El defensor había perdido terreno en la consideración del cuerpo técnico y ahora buscará recuperar protagonismo en su país.