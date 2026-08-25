Gimnasia eliminó a Independiente Rivadavia y volvió a quedarse con el clásico

Gimnasia volvió a ganarle a Independiente Rivadavia, cerró la serie con un contundente 4-0 y se metió en la próxima ronda de la Copa Federal.

Gimnasia de Mendoza sigue avanzando en la Copa Federal y lo hace con paso firme. Las Lobas volvieron a derrotar a Independiente Rivadavia, esta vez por 1-0, y después del 3-0 conseguido en el partido de ida cerraron la serie con un contundente 4-0 global para meterse en la próxima ronda del certamen.

Gimnasia eliminó a Independiente Rivadavia en la Copa Federal El partido de vuelta tuvo un trámite cerrado y recién encontró su desenlace en el segundo tiempo. A los 30 minutos del complemento, Sofía Barbosa apareció para marcar el único gol de la tarde y sentenciar definitivamente la historia a favor del conjunto blanquinegro.

Gimnasia volvió a demostrar la superioridad que había mostrado en el primer encuentro y terminó completando una serie prácticamente perfecta ante la Lepra. Las Lobas habían sacado una ventaja importante en el primer partido, con los goles de Sofía Barbosa, María Florencia Barbera y Zamira Giorgini, y en la revancha supieron administrar esa diferencia hasta encontrar el golpe definitivo.

La clasificación tiene además un condimento especial para Gimnasia: en las dos primeras rondas de la Copa Federal dejó en el camino a los dos grandes rivales mendocinos. Primero eliminó a Godoy Cruz y ahora hizo lo propio con Independiente Rivadavia, confirmándose como uno de los equipos fuertes de la región.

Ahora Las Lobas tendrán otro desafío importante en el camino. Su próximo rival será San Martín de San Juan, aunque resta la confirmación oficial de la próxima instancia y la programación del cruce.