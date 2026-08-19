Gimnasia tiene todo listo para visitar a Gimnasia de La Plata: Vargas deberá esperar

Vargas deberá esperar y Gimnasia tendrá un solo cambio, obligado, para visitar el sábado al conjunto platense: Paredes reemplazará al expulsado Franco.

Gimnasia de Mendoza tiene prácticamente definido el equipo que visitará el sábado a las 16 a Gimnasia de La Plata, en un nuevo compromiso por el Torneo Clausura. El Lobo mendocino tendrá una sola variante respecto del último partido, obligada por la expulsión de Franco.

Luciano Paredes será quien ingrese en su lugar, por lo que el entrenador mantendrá la misma estructura y apostará por la base que viene jugando en las últimas fechas.

Luciano Paredes festeja el histórico gol de Gimnasia en la Bombonera. La otra novedad pasa por Matías “Mono” Vargas, quien continúa trabajando para alcanzar su mejor condición física. El delantero no estuvo desde el arranque ante Talleres y tampoco será titular a corto plazo. El delantero mostró su jerarquía en los pocos minutos que disputó, pero la diferencia de ritmo entre la Liga China y el fútbol argentino le está pasando factura.

La idea es llevarlo de a poco, sin apurar los tiempos. Vargas demostró que puede ser una pieza importante para el equipo, pero todavía necesita recuperar ritmo y condición para sostener un partido completo al nivel que exige la competencia argentina.

El Monito Vargas fue presentado como nuevo jugador de Gimnasia y mañana se sumará al plantel. Prensa GyE De esta manera, el equipo que se perfila para enfrentar al Lobo platense es: