Matías Vargas de titular y el regreso de Diego Mondino, las novedades de Gimnasia ante Talleres

Gimnasia prepara cambios para recibir a Talleres: Matías “Monito” Vargas tendría su debut, mientras que Diego “Tota” Mondino volverá tras su ausencia. Franco también apuesta por regresar al esquema 4-4-2.

Gimnasia se prepara para recibir este lunes a Talleres de Córdoba, dirigido por Jorge Sampaoli, en un encuentro que tendrá varias novedades importantes para el equipo mendocino.

Una de las principales noticias pasa por el posible debut de Matías “Monito” Vargas, quien aparece entre los jugadores que podrían ser titulares. El delantero tendría así su estreno con la camiseta del Lobo y genera expectativa entre los hinchas.

Matías Vargas y Diego Mondino, las novedades de Gimnasia ante Talleres Diego Mondino, capitán de Gimnasia y Esgrima. Prensa Gimnasia y Esgrima Pero no será la única novedad. Diego “Tota” Mondino volverá a la formación titular después de haberse perdido un par de partidos. El regreso del capitán es una noticia muy celebrada por el pueblo mensana, que recupera a uno de sus referentes en la defensa.

Además, Franco volvería al dibujo táctico clásico, dejando de lado la línea de cinco defensores que utilizó en los últimos encuentros. El esquema le dio buenos resultados ante Unión, pero no tuvo la misma respuesta frente a Instituto, por lo que el entrenador volvería a apostar por el tradicional 4-4-2.

De esta manera, el equipo que se perfila para enfrentar a Talleres sería: