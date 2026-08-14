El Barcelona de Guayaquil de Pipa Benedetto quedó afuera de la Copa Ecuador por un escritorio insólito

Pese a haber ganado el partido de octavos de final, el Barcelona de Darío Benedetto fue eliminado del certamen por la FEF por un error incomprensible.

Tras varios años de sequía, Darío Benedetto pudo reencontrarse con el gol en el Barcelona de Ecuador, al que llegó en este 2026 luego de su breve y olvidable paso por Newell's. Pero si bien él pudo repuntar a nivel individual, su equipo está teniendo una temporada realmente para el olvido en todos los ámbitos.

En la Copa Libertadores quedó último en el grupo de la muerte, el cual compartió con Boca, Universidad Católica de Chile y Cruzeiro, por lo que no pudo siquiera bajar a la Sudamericana. En la liga, marcha quinto a 26 puntos del líder Independiente del Valle (que se cortó solo en la punta). Y para colmo, se quedó afuera de la Copa Ecuador de manera insólita.

La FEF eliminó a Barcelona de Guayaquil de la Copa Ecuador por una inclusión indebida El comunicado de la FEF sobre la eliminación de Barcelona. FEF El pasado miércoles 5 de agosto, el Torero venció 1-0 en los octavos de final a la LDU de Portoviejo y se clasificó a cuartos. Sin embargo, este viernes 14, a nueve días del encuentro, la Federación Ecuatoriana de Fútbol anunció la eliminación del elenco de Guayaquil debido a una inclusión indebida.

Se trata del delantero Erick Mendoza, que ingresó en el segundo tiempo, al minuto 67, en lugar de Tomás Rodríguez. El problema es que el atacante de 24 años ya había jugado en una instancia anterior del certamen con Delfín, club en el que disputó el primer semestre, y las reglas del torneo impiden que un jugador participe en una misma edición con dos escuadras diferentes.