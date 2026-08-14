Conmoción en el ciclismo: murió un joven de 19 años tras chocar contra un vehículo en plena carrera

Finlay Tarling falleció durante la Volta a Portugal. La competencia fue suspendida tras el fatal accidente y el presidente portugués expresó sus condolencias.

El ciclismo internacional quedó conmocionado por la muerte del británico Finlay Tarling en plena competencia tras chocar con un vehículo de frente.

El británico Finlay Tarling, ciclista de 19 años del NSN Development, falleció este viernes en un accidente mientras participaba en la octava etapa de la Volta a Portugal, informó la organización de la prueba.En una nota publicada en sus redes, los responsables indicaron que el fallecimiento de Tarling se produjo tras "un grave accidente", mientras que la cadena que retransmitía la competición, el canal luso RTP, señaló que se debió a una colisión frontal con un vehículo ajeno a la carrera que circulaba en sentido contrario.

Debido al suceso, la etapa se suspendió cuando faltaban unos 20 kilómetros para el final y, según la organización, "en señal de respeto y duelo, no se celebrará la ceremonia del podio".

Cerca de una hora después del accidente, el mayor Tiago Machado, de la Guardia Nacional Republicana (GNR, similar a la Guardia Civil española), explicó en declaraciones a periodistas que el accidente se produjo por "una colisión entre el ciclista y un vehículo ligero", y que todavía investigan las demás condiciones en las que se produjo el suceso y sus causas.

El fallecimiento de Finlay Tarling pone en duda la continuación de la 87ª Vuelta a Portugal y, en palabras del director de la prueba, el español Ezequiel Mosquera, todavía "no hay nada planificado".

"No hay nada planificado a día de hoy. Acabamos de cruzar la meta, no tenemos nada en mente sobre si continuar con la carrera... Y mañana será otro día", declaró a los periodistas el exciclista gallego.