El Lobo farmea aura: el festejo viral de Gimnasia y Esgrima que explotó en las redes
Tras el primer gol ante Talleres, los jugadores de Gimnasia y Esgrima celebraron de manera muy particular. ¿Sale batalla?
La victoria de Gimnasia y Esgrima sobre Talleres de Córdoba por 3 a 1 no sólo dejó muy buenas sensaciones por el rendimiento del equipo que dirige Darío Franco, sino también por el particular festejo de uno de los goles del Lobo, que volvió a sumar de a tres y se metió en la pelea por la clasificación.
Con el triunfo, el Mensana alcanzó su tercer éxito en el torneo Clausura y el sexto de forma consecutiva en condición de local, lo que lo dejó en una posición expectante tras disputarse la quinta fecha.
Además, con el doblete de este lunes, Agustín Módica alcanzó su quinto tanto en el actual certamen y quedó como el máximo goleador del torneo, con uno más que Junior Marabel, de Sarmiento de Junín.
El festejo viral de Gimnasia y Esgrima
En época de batalla de farmeo de aura, el fenómeno viral en donde los jóvenes buscan expresar carisma, presencia y estilo, los jugadores del Lobo no quisieron quedarse atrás y tuvieron su momento.
Luego del primer tanto ante los cordobeses, los jugadores Agustín Módica, Esteban Fernández y Matías Recalde celebraron de manera muy particular, que después se encargaron de explicar.
“Jodemos con una cosa del aura, de eso que hinchan las bolas los pibes y hoy metimos una fotito. Jodemos seguido en la concentración. Vamos a ver si seguimos organizando, pero hoy metimos ese”, contó entre risas Módica.
Por su parte, Fernández señaló que “veníamos hablando con Valen Simoni y Agus Barboza, pero justo no estaban y lo hicimos nosotros”