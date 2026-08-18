El Lobo farmea aura: el festejo viral de Gimnasia y Esgrima que explotó en las redes

Tras el primer gol ante Talleres, los jugadores de Gimnasia y Esgrima celebraron de manera muy particular. ¿Sale batalla?

La victoria de Gimnasia y Esgrima sobre Talleres de Córdoba por 3 a 1 no sólo dejó muy buenas sensaciones por el rendimiento del equipo que dirige Darío Franco, sino también por el particular festejo de uno de los goles del Lobo, que volvió a sumar de a tres y se metió en la pelea por la clasificación.

Con el triunfo, el Mensana alcanzó su tercer éxito en el torneo Clausura y el sexto de forma consecutiva en condición de local, lo que lo dejó en una posición expectante tras disputarse la quinta fecha.

Módica puso el 1-0 de penal para Gimnasia ESPN Además, con el doblete de este lunes, Agustín Módica alcanzó su quinto tanto en el actual certamen y quedó como el máximo goleador del torneo, con uno más que Junior Marabel, de Sarmiento de Junín.

El festejo viral de Gimnasia y Esgrima En época de batalla de farmeo de aura, el fenómeno viral en donde los jóvenes buscan expresar carisma, presencia y estilo, los jugadores del Lobo no quisieron quedarse atrás y tuvieron su momento.

Luego del primer tanto ante los cordobeses, los jugadores Agustín Módica, Esteban Fernández y Matías Recalde celebraron de manera muy particular, que después se encargaron de explicar.