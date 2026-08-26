Arsenal hizo una impactante oferta por Julián Álvarez: la postura de la Araña y el Atlético de Madrid

En medio de la negativa del Atlético de Madrid de negociar con el Barcelona, el Arsenal volvió a la carga para fichar a Julián Álvarez.

En medio de la fuerte crisis interna entre el jugador, la dirigencia y la hinchada -faltazo a los entrenamientos de por medio-, el Atlético de Madrid volvió a insistir una vez más en su negativa de venderle a Julián Álvarez al Barcelona. Lo hizo mediante un duro comunicado en el que aseguraron "ser las víctimas" de la situación.

La Araña, muy a su pesar, deberá seguir resignando su sueño de vestir la camiseta blaugrana y continuar defendiendo la rojiblanca, aunque la relación esté completamente rota. Sin embargo, la institución colchonera no está cerrada a ofertas de otros equipos fuera de España, como es el caso del Arsenal.

La oferta millonaria del Arsenal al Atlético, con jugadores incluidos Viktor Gyökeres formaría parte de la operación entre el Arsenal y Atlético de Madrid por Julián Álvarez. @Arsenal Es que el elenco londinense es el otro gran interesado en el ex River, e hizo una oferta que superaría los 135 millones de euros y que incluiría el traspaso de Viktor Gyokeres (que ya estaba en el radar del Atleti) y/o Gabriel Jesús por el delantero de la Selección argentina dentro de la operación.

En Madrid no ven con malos ojos esta oferta, pues no se niegan a desprenderse de la Bestia de Calchín, sino a hacerlo para que se vaya a un rival directo como son Barcelona o Real Madrid. Sin embargo, el problema pasa ahora por los deseos del jugador, quien no tiene intenciones de irse a Inglaterra por temas personales.