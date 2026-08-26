Aston Villa ofreció al Dibu Martínez a un gigante de Inglaterra y otro grande se mostró interesado

Tras el pase fallido a la Juventus, Aston Villa necesita vender a Emiliano Martínez y hay dos importantes equipos de la Premier League en puja por él.

Después de seis años en Birmingham y tras consagrarse campeón de la última Europa League, Emiliano Martínez tiene las horas contadas en el Aston Villa. Él ya manifestó internamente sus deseos de irse y el club está buscando venderlo ante de que cierre el mercado de pases el próximo lunes 31 de agosto.

Todo parecía indicar que su futuro estaba en la Juventus, pero las negociaciones se terminaron cayendo. En el medio, el equipo de Unai Emery había comprado al arquero japonés Zion Suzuki para reemplazarlo ante su inminente salida, por lo que el marplatense se quedó sin lugar y debe resolver en los próximos días en dónde atajará esta nueva temporada que acaba de comenzar.

Chelsea y Tottenham quieren al Dibu Martínez Chelsea podría quedarse con el Emiliano Martínez. EFE En ese sentido, en las últimas horas aparecieron dos equipos de la Premier league en pugna. Se trata del Chelsea y del Tottenham Hotspur, dos grandes de Inglaterra que vienen de dejar atrás muy malas campañas y que este año no disputarán ningún torneo internacional, pero que aún así cuentan con prestigio y una gran fortaleza económica.

El Aston Villa en un principio era reticente a transferir al Dibu a otro club de su mismo país, pero ante la necesidad de venderlo y la urgencia de hacerlo en los próximos 5 días, cambió de postura y se supo que ofrecieron al portero argentino a los Blues, hoy dirigidos por Xabi Alonso y en donde juegan otros compatriotas Enzo Fernández (por ahora) y Valentín "Colo" Barco.