Las 3 llamativas decisiones de River en la conferencia con la que oficializó la salida de Coudet

La rueda de prensa en la que Eduardo Coudet se despidió de River tuvo algunas peculiaridades que llamaron la atención de los hinchas.

River oficializó la salida de Coudet con un conferencia en la que participaron Di Carlo y Francescoli.

A su vez anunciaron que Leonardo Ponzio, que venía desempeñándose en la coordinación de las categorías inferiores, será quien tome las riendas del primer equipo de manera interina, acompañado por Marcelo Escudero, DT de la Reserva, como parte de su cuerpo técnico.

La peculiaridades de la conferencia de despedida de Eduardo Coudet Enzo Francescoli estuvo presente en la conferencia, pero no pronunció palabra. Captura ESPN La rueda de prensa tuvo varias peculiaridades. La primera de ellas fue su corta duración, ya que se extendió por apenas unos 8 minutos, y solo hablaron brevemente Di Carlo y Coudet, en ese orden, sin dar lugar a preguntas ni ningún tipo de intervención de los medios presentes.

En la misma sintonía, llamó la atención el silencio de Francescoli, quien a pesar de estar sentado a la mesa, en ningún momento tomó la palabra. Simplemente se limitó a estar allí con la mirada baja, aparentemente golpeado por la situación, y nada más.