Las 3 llamativas decisiones de River en la conferencia con la que oficializó la salida de Coudet
La rueda de prensa en la que Eduardo Coudet se despidió de River tuvo algunas peculiaridades que llamaron la atención de los hinchas.
Eduardo Coudet dejó de ser el director técnico de River Plate. Este jueves se hizo oficial su salida mediante una conferencia de prensa en la que se despidió de Núñez y en la que participaron también el presidente del club, Stéfano Di Carlo, y el manager, Enzo Francescoli, que lo acompañaron al igual que 5 meses atrás en su presentación.
A su vez anunciaron que Leonardo Ponzio, que venía desempeñándose en la coordinación de las categorías inferiores, será quien tome las riendas del primer equipo de manera interina, acompañado por Marcelo Escudero, DT de la Reserva, como parte de su cuerpo técnico.
La peculiaridades de la conferencia de despedida de Eduardo Coudet
La rueda de prensa tuvo varias peculiaridades. La primera de ellas fue su corta duración, ya que se extendió por apenas unos 8 minutos, y solo hablaron brevemente Di Carlo y Coudet, en ese orden, sin dar lugar a preguntas ni ningún tipo de intervención de los medios presentes.
En la misma sintonía, llamó la atención el silencio de Francescoli, quien a pesar de estar sentado a la mesa, en ningún momento tomó la palabra. Simplemente se limitó a estar allí con la mirada baja, aparentemente golpeado por la situación, y nada más.
Finalmente, muchos hinchas hicieron notar la ausencia de Pablo Longoria, que en su rol de director deportivo y como uno de los principales responsables del armado del plantel y la planificación del año, se esperaba que por lo menos diera la cara en este momento tan sensible, al menos de manera meramente testimonial.