Bombazo: la sorpresiva opción que baraja River para reemplazar a Coudet como DT

A la espera de la conferencia para anunciar la salida de Coudet, la dirigencia de River ya habría definido el cuerpo técnico para los próximos partidos.

La eliminación en octavos de la Copa Sudamericana significó el final del ciclo de Eduardo Coudet en River Plate. El director técnico de 51 años, que había asumido en marzo, presentó la renuncia luego de la derrota en los penales y su salida será anunciada de manera oficial este jueves a los 15 horas en conferencia de prensa.

Con el equipo afuera de Copa Argentina y competencias internacionales, anteúltimo de su zona en el Torneo Clausura y fuera de los puestos de clasificación a copas en la Tabla Anual, sumado a la bronca de la hinchada con la dirigencia y los jugadores, la Banda aparece como un fierro al rojo vivo como para que lo agarre un entrenador cualquiera antes de que cierre la temporada.

Leonardo Ponzio y Marcelo Escudero conformarían una dupla interina hasta fin de año Marcelo Escudero volvería a ser el bombero de River, pero ahora acompañado. @RiverPlate En ese sentido, mientras en Núñez evalúan las distintas posibilidades disponibles para reemplazar al Chacho, se habría tomado la decisión de conformar una dupla interina conformada por Marcelo Escudero, DT de la Reserva y el bombero del club en los últimos años, y Leonardo Ponzio, quien trabaja en la coordinación de inferiores y recientemente completó el curso de técnico.

En un principio, estarían al frente del primer equipo para el partido de este domingo contra Banfield en el Florencio Sola por la fecha 7 del Clausura. Pero desde la dirigencia no descartan la posibilidad de que se mantengan en el cargo hasta fin de año si es que muestran buen funcionamiento y obtienen buenos resultados, y no logran cerrar un nuevo CT que los convenza a la brevedad.