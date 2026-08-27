El picante motivo por el que Ramón Díaz no correría como opción para la dirigencia de River

Pese a que los hinchas pidieron por Ramón Díaz, una vieja disputa con la dirigencia de D’Onofrio y Francescoli complicaría su vuelta al Millonario.

River atraviesa un momento de profunda crisis deportiva y Eduardo Coudet quedó nuevamente en el centro de las críticas luego de la eliminación ante Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Mientras los hinchas pidieron por la salida del Chacho, en las redes sociales también apareció un nombre que genera ilusión y nostalgia: Ramón Díaz. Sin embargo, detrás del pedido de los fanáticos existe una pelea de fondo que hoy prácticamente le cierra las puertas al Pelado.

Según reveló el periodista Hernán Castillo en su programa de Love Stream, la relación entre Ramón Díaz y la dirigencia de River quedó completamente quebrada a partir de una situación ocurrida en 2014. El conflicto involucra principalmente a Rodolfo D’Onofrio y Enzo Francescoli, quienes todavía no le habrían perdonado al entrenador su decisión de abandonar el club después de conquistar el Torneo Final y la Copa Campeonato de aquel año.

El picante motivo por el cual Ramón Díaz no correría como opción para la dirigencia de River "D’Onofrio y Francescoli están enojados con Ramón Díaz por el plantón de haberse ido en 2014. No se lo perdonan y no se lo van a perdonar a menos que esto sea una hecatombe. Stefano Di Carlo es un discípulo de D’Onofrio y no lo pasaría por alto", aseguró Castillo. De esta manera, el periodista explicó que aquella vieja disputa continúa teniendo peso dentro del club y sería uno de los principales motivos por los que el regreso del riojano aparece hoy como una posibilidad prácticamente imposible.

Ramón Díaz no estaría en carrera para ser DT de River por una pelea con Francescoli y D'Onofrio. @SCInternacional Pero Ramón tiene su propia versión de aquella historia y recientemente explicó qué ocurrió detrás de su sorpresiva salida. En diálogo con La Página Millonaria, el entrenador recordó una celebración organizada por D’Onofrio y Francescoli después de la consagración de 2014 y aseguró que se sintió desplazado: "A la semana hacen la fiesta y eso me molestó mucho de D’Onofrio y de Francescoli. Yo lo llamo 'el cumpleaños de D’Onofrio' en la intimidad", relató el Pelado al recordar aquella jornada.

El exentrenador de River incluso contó que la situación fue determinante para tomar la decisión de marcharse: "Vamos al cumpleaños de D’Onofrio, no el festejo nuestro de 'conseguimos el logro' y ¿qué hace? Todas las cámaras, habla todo el mundo menos el entrenador, menos yo. Y le digo a Emiliano: '¿Y estos quién carajo son?'. Y ahí le dije: 'Mañana nos vamos'", reveló Ramón, quien consideró que no había recibido el reconocimiento que entendía que merecía como conductor del equipo campeón.