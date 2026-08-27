Conmoción: murió un hincha de River en el Monumental tras la eliminación de la Sudamericana

La noche de River terminó con una noticia trágica. El simpatizante se descompensó en la tribuna San Martín y habría sufrido un paro cardíaco.

La eliminación de River ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana dejó una noticia todavía más dolorosa en el Monumental. Un hincha del Millonario falleció luego de descompensarse en el estadio, en una noche que terminó con la clasificación del conjunto colombiano por penales tras el 1-1 en los 90 minutos.

De acuerdo con los primeros reportes publicados por Olé y Clarín, el simpatizante se encontraba en el balcón de la tribuna San Martín y habría sufrido un paro cardíaco. La información disponible señala que no respondió a las tareas de reanimación. Por tratarse de un fallecimiento dentro del estadio, se espera la intervención de la Justicia para determinar las circunstancias del hecho.

Un antecedente en el Monumental Murió un hincha de River en el Monumental después de la eliminación de la Sudamericana. Fotobaires No es la primera vez que una muerte de un hincha genera conmoción durante un partido de River. En junio de 2023, el encuentro ante Defensa y Justicia fue suspendido después del fallecimiento de Pablo Marcelo Serrano, quien cayó desde la tribuna Sívori Alta.

Banfield-River tendrá una particularidad en el Florencio Sola Banfield y River se enfrentarán este domingo por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026 con una novedad importante: los hinchas de ambos equipos podrán asistir al estadio Florencio Sola. La medida fue comunicada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE).