Zarpado: el jugador de River del container que se burló por la eliminación de su club y luego borró el posteo

Un futbolista apartado que se entrena en el predio de Cantilo subió una polémica historia, que rápidamente borró, tras la eliminación de River en la Copa Sudamericana.

Uno de los jugadores apartados en el conteiner se burló de la eliminación de River.

Kendry Páez, uno de los futbolistas que quedó apartado del plantel de River, realizó una llamativa publicación en sus redes sociales después de la eliminación ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana. El ecuatoriano compartió una imagen completamente negra acompañada por el emoji de los dientes apretados, que es el equivalente visual a un "ay, qué pena" o la reacción a un momento incómodo sin saber qué decir. Y ante la inmediata repercusión, a los 5 minutos decidió borrarla.

El polémico posteo de Kendry Páez tras la eliminación de River que luego borró La historia no pasó desapercibida entre los hinchas del Millonario, que rápidamente lo asociaron con una burla del mediocampista apartado que se entrena en el nuevo predio de Cantilo, todavía sin vestuarios terminados, por lo que se cambia en un container. En medio del complicado momento que atraviesa el equipo de Núñez, la publicación generó todo tipo de especulaciones.

El polémico posteo de Kendry Páez tras la eliminación de River que luego borró. IG @KendyPaez.10 Páez, en ningún momento acompañó la imagen con algún mensaje escrito ni explicó los motivos que lo llevaron a compartirla y posteriormente eliminarla. Por eso, el verdadero significado detrás de la historia quedó en el terreno de las interpretaciones.

Kendry Paéz salió a bancar a Santiago Beltrán Sin embargo, minutos más tarde, el ecuatoriano volvió a utilizar sus redes sociales, esta vez con un mensaje mucho más claro. Páez publicó una fotografía junto a Santiago Beltrán, el arquero que fue figura en la definición por penales pese a la eliminación, y le agregó un emoji de abrazo y otro estrechándole la mano.