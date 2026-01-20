La fuerte decisión de River con Leonardo Ponzio, quien trabajaba con el plantel profesional

El histórico capitán continuará en la estructura de River, aunque ya no estará vinculado al primer equipo del club. Cuál será su nuevo rol.

River Plate mantuvo sin grandes modificaciones su estructura dirigencial tras las últimas elecciones, aunque sí avanzó en una reorganización interna de funciones. Un cambio que no pasó desapercibido fue el de Leonardo Ponzio, quien seguirá siendo parte del club, aunque ya no estará vinculado al plantel profesional.

El exmediocampista, símbolo del primer ciclo de Marcelo Gallardo y uno de los futbolistas más ganadores de la historia millonaria, se retiró en 2021 tras conquistar la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones. En noviembre de 2022, luego de que el Muñeco dejarla la institución y se anunciara la llegada de Martín Demichelis como DT, se sumó a la Secretaría Técnica junto a Enzo Francescoli, con tareas vinculadas al acompañamiento del plantel profesional y la dinámica diaria del equipo.

Mientras el uruguayo se consolidó como referente en mercados de pases, scouting y planificación, Ponzio fue ocupando un lugar más cercano a las necesidades futbolísticas del grupo, tarea que ya no tendrá más a cargo, a un año y medio de la vuelta de Gallardo como DT y tras la asunción de la nueva Comisión Directiva, con Stéfano Di Carlo como presidente.

Leonardo Ponzio El exjugador se refirió a la final de Madrid. Ponzio seguirá en River Plate. El nuevo rol de Leonardo Ponzio Desde esta nueva etapa, Leo Ponzio actuará como nexo entre el fútbol juvenil, la Reserva y la Primera División, en coordinación con el responsable de Inferiores, Gabriel Rodríguez. La intención es optimizar el recorrido de los juveniles dentro del club y fortalecer el vínculo entre las distintas categorías.

El exfutbolista, ganador de 17 títulos con River, en los últimos meses había tenido participación activa en iniciativas de Fundación River, ampliando su influencia dentro del club.