El bombazo que podría meter Gallardo en la formación de River para el debut ante Barracas

Gallardo define su once inicial para el estreno de River el sábado y el Muñeco podría sorprender con una fuerte apuesta en ataque.

River Plate retomó los entrenamientos luego de cerrar la pretemporada con un triunfo por penales ante Peñarol y Marcelo Gallardo empezó a perfilar el equipo para el estreno en el Torneo Apertura frente a Barracas Central. En ese escenario, el DT analiza una llamativa variante: la inclusión de Ian Subiabre en lugar de Facundo Colidio.

La posibilidad dependerá de lo que ocurra en la práctica formal de fútbol del jueves, donde el juvenil tendrá la chance de demostrar si está listo para asumir un rol protagónico. Si responde bien, el Muñeco no descarta apostar por él desde el arranque en lo que sería la gran novedad táctica del debut.

subiabre Ian Subiabre, la joven promesa de River Plate. Instagram @iansubiabre En defensa, Matías Viña seguirá como lateral izquierdo debido a que Marcos Acuña aún no se recuperó del traumatismo en uno de sus pies. El campeón del mundo arrastra la molestia desde un pisotón sufrido ante Racing el 24 de noviembre pasado y todavía no pudo completar trabajos de alta exigencia ni sumar minutos en los amistosos de verano.

River Plate, con dudas en el medio y expectativas por Armani En la mitad de la cancha, Aníbal Moreno y Fausto Vera aparecen como fijas, mientras que la tercera plaza se disputará entre Castaño y Galoppo, una incógnita que Gallardo terminará de resolver en las próximas prácticas. En el arco, en tanto, Franco Armani llegará con lo justo al sábado tras cumplir recién los plazos mínimos de recuperación por su desgarro en el gemelo derecho, por lo que no se descarta que el entrenador decida cuidarlo una fecha más.

Armani no pasa un buen momento en River. Armani es duda para el debut de River. La nota positiva del día fue la recuperación de Fabricio Bustos, quien superó una sobrecarga muscular y estará disponible al menos para integrar el banco en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia, como alternativa de un Gonzalo Montiel que hoy es inamovible en el once inicial.