Guillermo Barros Schelotto quiere a un jugador de River: "Estuvo en la mesa de negociación por Maher Carrizo"

Guillermo Barros Schelotto manifestó sus deseos de incorporar a un futbolista que sumó minutos con River en la pretemporada.

Tras un muy decepcionante 2025, Vélez Sarsfield se prepara para un 2026 en el que no tendrá competencia internacional y limitará todas sus aspiraciones al ámbito local. Guillermo Barros Schelotto, que ayudó al equipo a levantar cabeza tras el pésimo arranque con Sebastián Domínguez en el banco, quiere reforzar el plantel con un jugador de River Plate.

Se trata de Tomás Galván, quien viene de vestir la V azulada la pasada temporada y tuvo un gran rendimiento, especialmente en la segunda mitad del año. El Millonario lo había cedido a préstamo y lo recuperó en este mercado de pases, aunque en Liniers tienen deseos de volver a tenerlo en sus filas.

Guillermo Barros Schelotto quiere recuperar a Tomás Galván Tomás Galván en Vélez Tras un gran 2025 a préstamo en Vélez, Galván regresó a River, aunque en Liniers lo quieren de vuelta. @tomygalvan_ "Las posibilidades de venir desde el cuerpo técnico están, porque es un jugador que ha rendido muy bien. Veremos la posibilidad. Estuvo en la mesa de negociación por Maher Carrizo con River", detalló el Mellizo este fin de semana en la conferencia de prensa que dio a modo de cierre de la pretemporada.

"Tomi tuvo la oportunidad de volver a su club y mostrarse en una pretemporada y la entiendo, pero todavía no se ha cerrado el libro de pases", señaló respecto del volante de 25 años, quien sumó minutos en los dos amistosos de preparación que jugó la Banda y apunta a tener oportunidades este campeonato en el equipo de Marcelo Gallardo.