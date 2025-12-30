River tiene a su tercer "refuerzo": vuelve del préstamo tras un gran 2025 y Gallardo pidió que se quede

Luego de que su club no active la opción de compra, River le comunicó a un jugador que será tenido en cuenta por el Muñeco a partir de 2026. De quién se trata.

Antes del inicio de la pretemporada, River ya había cerrado a sus primeros dos refuerzos. La dirigencia abrochó rápido las llegadas de dos jugadores top como Fausto Vera y Aníbal Moreno, y a ellos se le sumará un tercero que Marcelo Gallardo tenía al alcance de la mano y pidió expresamente que se quede.

De los tantos futbolistas que vuelven de sus préstamos, solo un par serán tenidos en cuenta por el DT millonario en 2026. El primero en conocer la noticia fue Ezequiel Centurión, quien, tras su paso por Independiente Rivadavia, se quedará como suplente de Franco Armani ante la inminente salidas de Jeremías Ledesma.

El jugador de River que vuelve de un préstamo y será tenido en cuenta por Gallardo No obstante, el segundo en un jugador que, si van bien las cosas, podría tener un rol mucho más protagónico en el plantel: Tomás Galván. El volante creativo de 25 años regresa tras un año muy fructífero en Vélez, donde fue una pieza fundamental del equipo de Guillermo Barros Schelotto y ganó dos títulos: fue campeón de la Supercopa Argentina (2-0 vs. Central Córdoba) y el Trofeo de Campeones (2-0 vs. Estudiantes, donde marcó uno de los goles).

Tomás Galván en Vélez Tomás Galván jugó 27 partidos en Vélez, en los que marcó 4 goles y dio una asistencia. IG @tomygalvan_ Pese al pedido del Mellizo por retenerlo, en River mostraron una firme postura y le bajaron el pulgar a una nueva cesión, ya que en Liniers no estaban dispuestos a pagar la opción de compra valuada en US$1.600.000. Ante este escenario, el club optó por repatriarlo y comenzará la pretemporada en San Martín de los Andes los primeros días de enero.