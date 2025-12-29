Fue refuerzo de River con Demichelis, Gallardo lo colgó y ahora volvió a Europa, donde fue mal recibido: "Indeseada cara nueva"

La limpieza en River dejó varios nombres afuera. Uno de los casos más llamativos es el de un refuerzo que pasó casi sin pena ni gloria.

Luego de ser "borrado" por Marcelo Gallardo en River, el jugador quedó en una posición incómoda y con un futuro incierto en Europa.

Antes de que se oficialicen los primeros refuerzos de cara a la temporada 2026, Marcelo Gallardo empezó a marcar el rumbo con decisiones de fondo. En el inicio de la pretemporada, varios apellidos pesados quedaron al margen, en una señal clara del recorte que impulsa el DT en este nuevo ciclo de River.

Dentro de ese grupo aparece un defensor, que había llegado a River durante la etapa de Martín Demichelis, tuvo muy poca participación y no fue tenido en cuenta por Gallardo, por lo que regresó a Sevilla FC, club dueño de su pase.

Federico Gattoni volvió a Sevilla y fue resistido por la prensa Con la presencia del vicepresidente Matías Patanian, River presentó a Federico Gattoni como primer refuerzo para el segundo semestre. Foto: River Plate El día que River presentó a Federico Gattoni como refuerzo. Foto: Prensa River Plate El retorno a España estuvo lejos de ser una buena noticia para Federico Gattoni. El diario As fue contundente y tituló una nota como “ Gattoni, la esperada y no deseada cara nueva en el Sevilla”, dejando en claro el mal recibimiento que tuvo el zaguero en el club andaluz y el problema que representa su situación contractual.

En el artículo explican el contexto que lo dejó sin lugar: “Nunca convenció del todo en Sevilla y encadenó cesiones al Anderlecht y a River Plate, donde se encontró con el problema de que su valedor, Demichelis, fue destituido rápidamente y llegó un Gallardo que no contó con él”.