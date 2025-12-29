La respuesta de River al rumor bomba de un supuesto intento por contratar a Sebastián Villa

Sebastián Villa compartió una imagen junto a Juanfer Quintero y agitó versiones sobre una posible llegada a Núñez, pero desde River fueron claros.

Si bien existen rumores de que River habría tanteado la situación de Sebastián Villa, desde Núñez marcaron una postura con un mensaje claro.

El extremo de 29 años viene de ser una de las figuras de Independiente Rivadavia, equipo con el que conquistó la Copa Argentina. Si bien tiene contrato hasta mediados de 2026, ya es un hecho que no continuará en Mendoza la próxima temporada y su futuro aparece como una incógnita.

El cruce de historias entre Sebastián Villa y Juanfer que encendió rumores Los mensajes entre Villa y Juanfer Quintero El delantero colombiano intercambió mensajes con Juanfer Quintero en redes y generó todo tipo de reacciones entre los hinchas de River, Boca y la Lepra. Instagram El delantero tuvo un extenso paso por Boca entre 2017 y 2023, donde disputó 172 partidos y marcó 29 goles. Fue parte de la final de la Copa Libertadores 2018 que River ganó en Madrid y, aunque siempre manifestó su cariño por el Xeneize -llegó a definirse como “100% bostero”-, su salida del club estuvo marcada por conflictos.

El 2 de junio de 2023, Villa fue condenado a dos años y un mes de prisión por “amenazas coactivas, en concurso real, con lesiones leves calificadas”. Tras ese episodio, en Boca lo apartaron del plantel y no volvió a ser convocado. Luego se declaró en libertad de acción, lo que derivó en un conflicto legal con el club, que le reclama 20 millones de dólares.

Después de una etapa en el fútbol de Bulgaria, recaló en Independiente Rivadavia para relanzar su carrera. En lo futbolístico cumplió con creces y ahora busca dar un nuevo salto.