El coordinador de River destrozó al entorno de Luca Scarlato, la joya que se va por la patria potestad: "Lo que dijo la mamá es una infamia"

Gabriel Rodríguez, formador de juveniles de River, apuntó fuerte contra la familia y el agente de la promesa de 16 años que se irá libre al fútbol italiano.

Ante de cerrar el 2025, una bomba atómica explotó en Núñez. Luca Scarlato, una de las grandes joyas de las Inferiores de River, decidió no firmar su primer contrato profesional y marcharse del club bajo la patria potestad. La noticia cayó como un balde de agua fría en el mundo millonario y rápidamente desató distintas versiones.

El explosivo descargo de la madre de Scarlato luego de que trascendiera de que se iría por la patria potestad Este lunes, se confirmó que el juvenil se irá de la institución y que detrás de la movida estaría su representante, Martín Guastadisegno, quien buscaría llevárselo aprovechando la doble nacionalidad del jugador. En medio del revuelo, Lorena, la madre de Scarlato, salió públicamente a defender a su hijo y también al agente. Afirmó que lo conoce desde chico y negó que hubiera una cuestión económica, además de apuntar contra River por "hacerlo jugar dos meses con una pubalgia y no querían que se haga estudios”.

La fuerte respuesta de Gabriel Rodriguez, coordinador de River Del otro lado, la respuesta del club no tardó en llegar y fue Gabriel Rodríguez, coordinador general de Inferiores, quien rompió el silencio y disparó munición gruesa contra el entorno del 10 de la Séptima. “Ya venía el club hablando desde marzo-abril. Aparecen este tipo de situaciones tremendamente desagradables que no tienen explicación. Desde marzo estaban en contacto para firmarlo. Inclusive Jorge Brito se acercó en persona y estuvo hablando con el nene. Él le decía que sí, pero la madre se encargaba. El nene quedó sujeto a lo que arreglan su madre y el representante“, apuntó en diálogo con DSports Radio.

A su vez, también salió con los tapones de punta por los dichos de la madre de Scarlato: “Lo que dijo es una infamia. Jamás Luca jugó lesionado. Yo consideré que el chico no tenía que viajar con nosotros el día de la operación de la madre. Se lo ha tratado bien, era el capitán, nunca tuvimos que tomar ninguna decisión sobre él. Conmigo ha tenido más que mejor dialogo. Esto ha sido una infamia“.

Gabriel Rodríguez, coordinador general de las Inferiores de River. Gabriel Rodríguez, coordinador general de las Inferiores de River. Foto: prensa River El formador dejó una reflexión final que resume el golpe para River. “En mi caso personal ha sido un golpe enorme, a los chicos los tenemos desde los 6 años. En el caso de Luca desde los 8. Es un chico más que cariñoso, siempre lo respetamos. Es un nene de 16 años que tiene una carrera muy grande por delante. Es un chico excelente, de muy buen nivel cultural. No tengo idea de adónde se va, el club intuye algunas cosas, Esto fue muy rápido, fue una sorpresa", añadió, todavía descolocado por la decisión.