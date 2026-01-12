A pesar del preacuerdo con Vélez, se cayó el pase de Maher Carrizo a River: el motivo

La llegada de Maher Carrizo a River parecía encaminada, pero dificultades de último momento hicieron que el traspaso finalmente no se concrete.

River Plate avanza en el mercado de pases y ya abrochó a sus primeros 3 refuerzos: Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña. Todo parecía indicar que tenía cerrada la llegada de su cuarta incorporación, Maher Carrizo, que supo brillar en los últimos años tanto en Vélez Sarsfield como en las selecciones juveniles de Argentina.

De hecho, ambos clubes habían llegado a un preacuerdo, que consistía en la compra del 50% de su pase por unos 6 millones de dólares. Pero, a pesar de que había buena predisposición por parte del Fortín, el extremo de 19 años no mostró en ningún momento interés por jugar en la Banda, lo que tuvo sus repercusiones en Núñez.

Maher Carrizo, la joya con la que sueña Gallardo en River. Maher Carrizo nunca mostró interés por jugar en River. Según informó en la última hora el diario Olé, el Millonario desistió de seguir avanzando en las negociaciones. En parte fue por la nula voluntad que demostró el joven futbolista, y además se sumaron otras diferencias de último momento que surgieron en las conversaciones entre Stéfano Di Carlo y Fabián Berlanga.

Ante esta situación, Marcelo Gallardo y los dirigentes ya comienzan a evaluar otras alternativas para incorporar un extremo gambeteador. Sus primeras opciones habían sido Santino Andino y Gianluca Prestianni, pero no pudieron concretar la llegada de ninguno de los dos. Con el pase del juvenil de la V Azulada también caído, habrá que encontrar otro nombre para ocupar el puesto.