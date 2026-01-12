El insólito debut de Juan Carlos Portillo en el River 2026: entró y se fue expulsado a los 13 minutos

River arrancó el 2026 con victoria por 1-0 ante Millonarios en Montevideo, en un amistoso de pretemporada . El gol de penal Gonzalo Montiel, los debuts de Fausto Vera y Matías Viña, y algunos rendimientos individuales (como el de Tomás Galván) dejaron sensaciones positivas. Sin embargo, también hubo una escena insólita que rompió el clima: la expulsión de Juan Carlos Portillo .

El Sicario ingresó a los 28 minutos del segundo tiempo en lugar de Lautaro Rivero, con el resultado a favor del equipo de Marcelo Gallardo . Todo parecía controlado, pero apenas 13 minutos después, el ex Talleres protagonizó una acción que terminó en tarjeta roja.

La jugada se originó tras un pelotazo largo desde el fondo del elenco colombiano. Portillo tuvo que salir a cubrir la banda para relevar a Montiel, que estaba lanzado al ataque. Alex Castro controló la pelota y encaró directo al área, pero el defensor lo derribó con el cuerpo en el límite.

Los colombianos reclamaron penal, el árbitro uruguayo Esteban Ostojich dudó y finalmente sancionó falta afuera del área y expulsión directa, al considerar que había cortado una ocasión manifiesta de gol. Roja sin vueltas y sorpresa general.

En el balance personal, Portillo venía de sumar varias titularidades como volante central durante 2025, pero de cara a este año quedó relegado en ese puesto tras las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno.

En cambio, con la salida de Boselli, la posible partida de Paulo Díaz y la lesión de Pezzella, se le abrió un lugar en la zaga central, una posición que ya conoce por su paso por Talleres y en la que incluso había debutado en River.

La reacción de Gallardo tras la expulsión de Portillo en River

ARRANCÓ EL MUÑECO. Gallardo, que no había prácticamente reaccionado al gol de Montiel y al penal errado de Ruberto, se rió irónicamente y protestó por la expulsión de Portillo ante Millonarios. A vos... ¿Qué te pareció? pic.twitter.com/TsC2YuumXG — SportsCenter (@SC_ESPN) January 12, 2026

Desde el banco, Marcelo Gallardo reaccionó con una sonrisa irónica y un reclamo al árbitro. El Muñeco, que casi no había gesticulado ni en el gol de Montiel ni en el penal errado de Ruberto, esta vez no pudo disimular su bronca.