Con un gol de penal de Montiel, River le ganó a Millonarios de Colombia en su primer amistoso de verano

Con un gol de Montiel de penal, River venció 1-0 al elenco colombiano. A Ruberto le atajaron otro penal y Portillo se fue expulsado en River.

River Plate le ganó 1-0 a Millonarios de Colombia, en la capital uruguaya de Montevideo, en el marco de la Serie Rio de la Plata. En el partido disputado en el estadio Gran Parque Central, el defensor Gonzalo Montiel marcó el único gol del encuentro a los 22 minutos del complemento.

Con este resultado, el equipo de Marcelo Gallardo empieza con el pie derecho el 2026 en este torneo amistoso. El sábado desde las 22 horas, River enfrentará a Peñarol de Montevideo en el Campus de Maldonado en su segunda y última participación en la Serie Rio de la Plata.

Por su parte, los de Hernán Torres arrancan con dudas el año y a la espera de la aparición en cancha del experimentado delantero Radamel Falcao. El miércoles desde las 21 horas, enfrentará a Boca Juniors en el estadio La Bombonera en un partido homenaje al difunto Miguel Ángel Russo, de pasado en ambas instituciones.

El defensor Gonzalo Montiel, de penal, puso el 1-0 para River ante Millonarios de Colombia, a los 22 minutos del complemento. El campeón del mundo con la Selección argentina se hizo cargo del tiro desde los doce pasos y remató al medio ante el vuelo del arquero Diego Novoa a la izquierda.