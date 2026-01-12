La tajante respuesta de Juanfer Quintero sobre la posible llegada de Sebastián Villa a River: "Creo que..."

Entre los temas que surgieron estuvo la posible llegada de Sebastián Villa al Millonario, un rumor que tomó fuerza en los últimos días a partir de las charlas entre River e Independiente Rivadavia por el delantero colombiano.

Consultado puntualmente por el tema, Juanfer fue directo y evitó meterse de lleno en la cuestión. “Soy muy cercano, es un gran jugador, pero creo que tienen que hablar las personas más indicadas del tema”, respondió, sin vueltas.

Luego, el mediocampista ofensivo (que fue capitán por primera vez) dejó en claro su postura personal respecto a Villa . “Sé sobre la calidad que tiene y qué clase de persona es. Obviamente, lo voy a defender”, agregó, marcando su vínculo de amistad con el ex Boca.

De todos modos, volvió a poner el foco donde considera que corresponde. “Por el lado de las negociaciones, como jugador no me incumbe eso. Cada uno tomará su rol y sus decisiones”, completó Quintero.

Daniel Vila reconoció el interés de River

Sebastián Villa se despidió de Independiente y de Vila el 21 de noviembre de 2025 Villa se despidió de Independiente Rivadavia y del presidente del club a fines noviembre de 2025 con un sentido mensaje. @sebastian14villa

En paralelo, el presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, reconoció que hubo contactos con la dirigencia de River, pero aclaró que desde Núñez no volvieron a comunicarse luego de que se fijara el precio del jugador.

Por ahora, las charlas quedaron estancadas y la operación parece lejana. Mientras tanto, Juanfer Quintero fue el primer protagonista del plantel de River que se expresó públicamente sobre una posible llegada que generó ruido en el mercado de pases y dividió opiniones entre los hinchas.