Daniel Vila reveló qué pasó con River tras la negociación por Villa: "Al presidente le pasé un valor y quedó en..."

El interés de River por Sebastián Villa fue una de las historias más comentadas del mercado de pases y generó versiones cruzadas en Núñez. En ese contexto, Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, confirmó que existieron contactos formales con la dirigencia del Millonario.

“Estuvimos en conversaciones con el presidente de River. Quedó en darme una devolución después de que le pasé un valor del jugador y no volvió a llamar. Lo estarán evaluando”, explicó Vila desde Pinamar en diálogo con Fox Sports, con un tono que deja entrever que la operación hoy aparece lejana.

"Sebastián cumplió un ciclo en en Independiente. Ese fue el compromiso que asumí con él y se lo voy a cumplir", afirmó.

Vila recordó que a mediados del año pasado Villa tuvo una oferta importante para irse y decidió quedarse. "Puso como condición solamente ser capitán del equipo y fue la mejor decisión que tomamos. Fue un líder muy positivo para el grupo, pero el compromiso era que a fin de año iba a buscar otros horizontes y eso es lo que estamos trabajando", remarcó.

Vila recordó que a mediados del año pasado Villa tuvo una oferta importante para irse y decidió quedarse. “Puso como condición solamente ser capitán del equipo y fue la mejor decisión que tomamos. Fue un líder muy positivo para el grupo, pero el compromiso era que a fin de año iba a buscar otros horizontes y eso es lo que estamos trabajando”, remarcó.

Sobre la actualidad del futbolista, el presidente del Azul del Parque General San Martín confirmó que se encuentra en Colombia. "Está en Medellín, haciendo su pretemporada solo, preparándose para su próximo destino", explicó.