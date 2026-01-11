Dakar extremo: pasaron la noche en el desierto y lograron completar una dura etapa

Las condiciones extremas del Rally Dakar volvieron a quedar en evidencia durante una de las etapas más exigentes de la edición 2026. En la categoría motos , los españoles Fernando Domínguez y Juan Carlos Torres atravesaron una situación límite que los obligó a interrumpir su avance y permanecer en el desierto durante la noche.

La escasa visibilidad, sumada al riesgo que implicaba continuar en plena zona de dunas, llevó a ambos pilotos a priorizar la seguridad. Ante ese escenario, resolvieron detenerse y esperar a que mejoraran las condiciones climáticas, sin contar con asistencia externa ni equipamiento adicional.

Cada uno eligió un punto distinto para pasar la noche, separados por una distancia aproximada de 11 kilómetros. Con la indumentaria de competencia, algunas raciones de comida y mantas térmicas de emergencia, enfrentaron temperaturas muy bajas sobre la arena endurecida por el frío.

Durante las primeras horas, el descenso térmico fue controlable, según relataron luego de completar la etapa. Sin embargo, cerca de las 2 de la madrugada, una fuerte tormenta de arena se desató en el sector de dunas y elevó considerablemente el nivel de dificultad.

El viento y la arena obligaron a los pilotos a utilizar el casco como protección adicional para resistir la noche. A pesar del desgaste físico y mental, ambos lograron mantenerse resguardados hasta el amanecer.

Cierre extremo en el Rally Dakar

Con la salida del sol, Domínguez y Torres lograron recuperar temperatura corporal y retomaron la marcha de forma individual para completar el extenso tramo que unía Hail con Riyadh, uno de los recorridos más largos del Dakar 2026.

Torres, que compite en la categoría Rally2 con el respaldo del Pedregá Team, recibió asistencia técnica y apoyo al llegar al campamento. En contraste, Domínguez afrontó el final de la jornada sin ayuda externa, ya que participa en la categoría Original by Motul, conocida históricamente como Malle Moto.

fernando domínguez Fernando Domínguez y una experiencia extrema en el Rally Dakar 2026. Instagram @fermotoss

En esta modalidad, los competidores deben encargarse de manera autónoma del mantenimiento de la moto y de su logística personal. La organización solo traslada un baúl con pertenencias básicas, que incluye herramientas, ropa y una carpa individual, sin ningún tipo de asistencia mecánica. Así, el piloto español cerró una de las jornadas más exigentes del Dakar bajo condiciones de extrema autosuficiencia.