Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi, la dupla cordobesa que va por todo en el Dakar

La séptima etapa se resolvió sobre el cierre en el exigente tramo entre Riyadh y Wadi ad Dawasir, con 459 kilómetros contra el reloj. González Ferioli apretó el ritmo en los kilómetros finales y selló la victoria por una diferencia mínima: apenas siete segundos sobre el estadounidense Kyle Chaney, en un cierre electrizante.

A una década de su debut en el Rally Dakar , Jeremías González Ferioli volvió a decir presente en la carrera más dura del mundo con un respaldo de peso y la ilusión intacta. El cordobés compite en el Dakar 2026 dentro de la especialidad Side by Side, al mando del coche número 406 del Can-Am Factory Team Latam, acompañado por su navegante de siempre, Gonzalo Rinaldi.

González Ferioli se impuso en la Etapa 7 del Dakar y confirmó el gran momento argentino.

La dupla llegó a la competencia fortalecida por los resultados recientes y por una trayectoria que los posiciona entre los protagonistas de la categoría. González Ferioli , nacido el 13 de diciembre de 1995, es uno de los pilotos argentinos con mejor palmarés en el Dakar , mientras que Rinaldi aporta experiencia, lectura de carrera y conocimiento fino de la navegación en rally raid.

El vínculo de Jeremías con el Dakar comenzó en la etapa sudamericana y no tardó en dejar huella. En 2014 debutó en cuatriciclos con apenas 18 años y logró un destacado sexto puesto en la general. Un año más tarde fue escolta del polaco Rafal Sonik y consiguió su primera victoria de etapa, confirmando su proyección internacional.

En 2015, González Ferioli terminó segundo en la general de cuatriciclos detrás del campeón, el polaco Rafal Sonik.

Tras una lesión que lo obligó a frenar en 2017, regresó más fuerte: fue tercero en el Dakar 2018, con dos triunfos parciales, y repitió podio en 2019 en un histórico 1-2-3 argentino. En 2022, cuando todo estaba listo para viajar a Arabia Saudita, un diagnóstico positivo de Covid le impidió largar.

El salto a los SSV se dio en el Dakar 2024, donde cerró una sólida actuación con un cuarto puesto. En la última edición, pese a un inicio complicado, logró reengancharse y ganar etapas, demostrando que el cambio de categoría no alteró su competitividad.

Rinaldi, experiencia y navegación al límite

Jeremías Gonzalez Ferioli Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi, los más rápidos de la séptima etapa del Rally Dakar 2026. Instagram @jeregonzalezferioli

Gonzalo Rinaldi nació el 12 de agosto de 1977 y construyó su camino en el rally raid desde los quads. Compitió en el Campeonato Argentino de Rally Cross Country y logró podios en el Desafío Ruta 40 antes de dar el salto definitivo a la navegación.

Desde 2020 forma dupla con González Ferioli. Juntos fueron campeones argentinos en la categoría T3.1 en 2021 y 2022 y sumaron experiencia internacional en competencias como el SARR, Abu Dhabi y el Rally de Marruecos. En el Dakar 2023, Rinaldi debutó oficialmente y consiguió un cuarto puesto que confirmó el potencial del binomio.

Antes del comienzo de este Rally Dakar 2026, ambos coincidieron en que llegaban mejor preparados que nunca. El desarrollo del Maverick R, las pruebas previas y la continuidad dentro del Can-Am Factory Team les permiten soñar en grande.

Con experiencia, respaldo oficial y hambre de gloria, la dupla cordobesa se perfila como una de las grandes apuestas argentinas en el Dakar 2026, decidida a ir por todo en una carrera que ya los conoce y los respeta.