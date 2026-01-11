Argentina brilló en el Dakar 2026: una jornada histórica con múltiples victorias nacionales

La bandera argentina flameó como nunca antes en el Rally Dakar, con tres triunfos en la séptima etapa que dejaron una huella imborrable.

La bandera argentina flameó más alto que nunca en el Rally Dakar. Tras el día de descanso, la competencia volvió a ponerse en marcha con una etapa que ya quedó grabada en la historia: tres triunfos albicelestes en una misma jornada y en distintas categorías, algo nunca antes visto.

Histórico: las tres victorias argentinas en la séptima etapa del Rally Dakar El golpe inicial lo dio Luciano Benavides en motos. El salteño volvió a mostrar su mejor versión y repitió victoria, tal como lo había hecho en la última etapa antes del descanso. Este triunfo le permitió a Luciano mantenerse tercero en la general, a apenas 4m40s del líder, su compañero en KTM, Daniel Sanders. Fue una jornada extensa y exigente, con 876 kilómetros recorridos hasta el campamento de Wadi Al Dawasir de Arabia Saudita.

La historia tuvo un condimento especial con Kevin Benavides, su hermano, que celebró su primer triunfo en Challenger, categoría en la que está debutando tras dejar las motos. El bicampeón del Dakar sobre dos ruedas (2021 y 2023) se impuso con autoridad y le sacó 4m39s al saudí Yasir Seaidan, uno de los animadores de la divisional. En la general, el salteño figura octavo, a 3h31m del español Pau Navarro, aunque su rendimiento invita a pensar en más alegrías.

hermanos benavides1 El Dakar se sumó al clima de ilusión argentina tras una etapa histórica protagonizada por los hermanos Benavides. Instagram @benavidesbrothersok El triplete argentino se completó con el cordobés Jeremías González Ferioli, que finalmente pudo festejar en Side by Side. Tras una primera semana complicada por problemas mecánicos, el piloto aprovechó el descanso para realizar modificaciones clave que dieron resultado inmediato. González Ferioli consiguió así su ansiada victoria parcial, que lo deja noveno en la general, a 2h56m del estadounidense Brock Heger.