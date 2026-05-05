Arabia Saudita albergará el Dakar más largo, pese al complejo escenario en Medio Oriente

El Rally Dakar 2027 se disputará nuevamente en Arabia Saudita y marcará un hito dentro de su etapa en ese país al presentar el recorrido cronometrado más extenso desde su desembarco en territorio saudí. En total, serán 5.320 kilómetros que pondrán a prueba la resistencia y estrategia de los competidores.

La carrera comenzará el 1 de enero y se extenderá hasta el 15, con inicio y final en la King Abdullah Economic City, ubicada a orillas del Mar Rojo. Allí también se desarrollará el prólogo, que dará el puntapié inicial a una competencia que promete ser una de las más exigentes de los últimos años.

A lo largo del recorrido, los pilotos enfrentarán dos etapas maratón y atravesarán sectores inéditos del desierto arábigo. El trazado incluirá pasos por regiones como Alula, Hail, Al Duwudimi y Bisha, que será eje de varias jornadas antes del regreso al punto de partida. El programa contempla un prólogo y trece etapas, con un recorrido total de 8.390 kilómetros, de los cuales 5.320 serán cronometrados y válidos para la clasificación general.

El anuncio del Dakar 2027 llega en medio de un contexto geopolítico complejo en Medio Oriente . Sin embargo, desde la organización transmitieron tranquilidad respecto a la realización del evento en Arabia Saudí.

El director general de ASO, Yann Le Moenner, reconoció que el escenario actual genera incertidumbre, pero remarcó que siguen la evolución de la situación y cuentan con respaldo suficiente para avanzar: "Tenemos un socio sólido y comprometido que muestra su estabilidad en las últimas semanas. Es esencial para nosotros. Nuestro trabajo consiste en preparar el próximo Dakar. Nuestros equipos están sobre el terreno ultimando el recorrido".

El recorrido del Dakar 2027

El diseño del trazado apunta a elevar el nivel de exigencia, no solo por la extensión sino también por la disposición de las etapas. La inclusión de dos jornadas maratón, especialmente con una ubicada hacia el final, obligará a los competidores a administrar recursos y energía con mayor precisión.

El itinerario llevará a la caravana primero hacia el norte, para luego girar hacia el este y descender al sur, generando una diversidad de terrenos y condiciones que aumentarán la dificultad de navegación y resistencia.

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La mirada de Benavídes

El argentino Luciano Benavídes, ganador de la última edición en motos, valoró positivamente el nuevo formato y la extensión del recorrido: "Los pilotos mejor preparados física y mentalmente estarán más en forma al final, es algo que me gusta".

Además, destacó el impacto que tendrán las etapas largas y las maratón en el desarrollo de la competencia: "A mí me gustan las jornadas largas y también las dos 'maratón' y el hecho de tener la segunda al final puede aportar cosas interesantes. Habrá menos información y estrategia y eso puede convertir la carrera en más palpitante".

Por su parte, el director de la prueba, David Castera, subrayó que uno de los objetivos es mantener la incertidumbre hasta el último día, como ocurrió en la edición anterior, cuando la definición se resolvió por apenas dos segundos, en lo que calificó como "un hecho histórico".